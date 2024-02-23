На Одещині поховали воїна Юрія Глодана: у 2022-му вся його родина загинула від російської ракети

У селищі Авангард в Одеській області в останню путь провели військового Юрія Глодана, який загинув на фронті у вересні 2023 року.

Боєць пішов воювали після того, як у квітні 2022 року внаслідок влучання ракети у житловий комплекс в Одесі загинули його дружина, донька та теща.

Похорон Юрія Глодана Авангардівська селищна рада

Як повідомляють в Авангардівській селищній раді, втративши найдорожче, Юрій вирішив доєднатися до лав Збройних сил України.

"Цей воїн – справжній штурмовик, який без сумніву і вагань йшов у бій та завжди бездоганно виконував бойові завдання. За час служби у підрозділі "Набат" (позивний Юрія) проявив себе, як мужній воїн і справжній побратим.

Досконало володів зброєю та був одним із кращих стрільців у роті. Не знаючи страху, нищив ворога, який прийшов на нашу землю. Друг "Набат" – сталева людина з добрим серцем!", – розповідають побратими про Юрія.

Юрій Глодан з донькою Кірою Фото: Юрій Глодан

Чоловік загинув у вересні 2023 року. Під час мінометного обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Про його смерть у листопаді повідомив друг бійця Олександр Яковенко, з яким вони раніше разом працювали.

У Юрія Глодана залишилися батьки та молодша сестра.

Поховали захисника поряд з дружиною Валерією, донькою Кірою, якій на момент смерті було всього три місяці, та тещею Людмилою на місцевому цвинтарі.