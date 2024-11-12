Найменшій дитині – 2 місяці: що відомо про родину, яку вбила російська ракета у Кривому Розі

У Кривому Розі внаслідок російського обстрілу загинули матір і троє дітей. Найменшій було лише 2 місяці.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Вранці 11 листопада Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою з Криму. Удар зруйнував третій і четвертий під’їзди та дах житлового п'ятиповерхового будинку.

Атака забрала життя 32-річної Олени Кулик та трьох її дітей – 10-річного Кирила, Демида, якому було 2 роки й 9 місяців, та двомісячної Уляни.

Єдиним уцілілим у родині став батько – Максим Кулик. Чоловіка врятувало те, що в момент удару він був в іншій кімнаті.

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"Син вийшов на кухню сніданок готувати. Він залишився живий, упав на другий поверх", – розповіла матір Максима Кулика Ірина в коментарі "Суспільному. Дніпро".

Жінка була на роботі, коли пролунав вибух. Вона каже, що одразу почала телефонувати рідним, але вони не відповідали. Тоді поїхала до їхнього будинку.

Пошукова операція тривала до ранку 12 листопада. Опівночі рятувальники деблокували тіло жінки. Згодом знайшли двох старших дітей, і лише вранці – наймолодшу.

Дитячий капець у зруйнованому будинку ДСНС Дніпропетровщини/Facebook

"Це була дуже гарна пара. Вони були усюди разом! Вони чудова родина", – написала під один із дописів в Instagram користувачка Євгенія Безименко, яка зазначила, що особисто знає родину.

У підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили, що Олена Кулик працювала у їхній дочірній компанії – "Стіл Сервіс". Вона була прийомоздавальницею вантажу та багажу залізничного цеху. На момент трагедії жінка перебувала у декретній відпустці.

За інформацією криворізького телеканалу "Рудана", Максим Кулик та його мама Ірина теж працюють в "АрселорМіттал Кривий Ріг". Чоловік обіймає посаду диспетчера залізниці.

Родина є членами церкви "Благословіння", що у селищі Радушне.

"Вони прийшли до нас десь 6-7 років тому. Відтоді допомагали знедоленим людям, роздавали обіди безхатькам на Східному, Соцмісті (райони Кривого Рогу – ред.), в "Домі затишку". Максим брав участь у всіх наших заходах, допомагав у дитячих притулках.

Це Люди з великої букви. Оленка теж була членом нашої церкви, але вона була більше зайнята зі своїми трьома дітками. Це була гарна дівчина, чудова матуся для малечі, мала дуже добре серце. Вона Максима благословляла у його допомозі нужденним", – розповів телеканалу євангеліст Микола Королюк.

Прощання із загиблими відбудеться у четвер, 14 листопада, у молитовному домі "Спасіння" на вулиці Соборності, 22А. Попередньо, об 11:00.