У Запоріжжі від російської авіабомби загинули 1-річний хлопчик, його мама і прабабуся

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув 1-річний хлопчик Адам, його 27-річна мама Софія та прабабуся Тетяна.

Трагічну звістку повідомила двоюрідна сестра Софії, волонтерка Анна Павлишина.

"Коли я писала про найстрашніші дні війни, я не знала, що мій ще попереду. Це подряпане фото – єдине, що вціліло з квартири мого дядька, маминого брата, якого я обожнюю.

Тільки одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій півторарічний племінник, дівчина з дитиною зліва, яких вбив вчора російський КАБ", – написала жінка.

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7 листопада російська авіабомба влучила у під’їзд родини. Спочатку рятувальники знайшли тіло Софії, а потім з-під завалів дістали тіла її сина та бабусі.

"Ми були там майже до ранку, сподівались до останнього, але дива не трапилось. Вони всі загинули. Всіх впізнали. Скажу чесно, сестру бачила, впізнала, а на дитину подивитись не змогла. Просто не наважилась", – написала Анна.

Подруга сім’ї Аліна Водоп’ян відкрила збір на допомогу для Софійчиної мами.

"Рік тому я фотографувала це янголятко з мамою. Тиждень тому я бавилась з Адамчиком машинками, обіцяла з дачі привезти великий трактор…

Соня і Адамчик, а також бабуся Соні вчора були там. Слів немає, щоб зарадити горю", – написала Аліна.

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За останніми даними, внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю 7 листопада загинули щонайменше 4 людини. 18 людей отримали поранення.