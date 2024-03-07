В Україні будуть відновлювати вільну течію річок-приток Дунаю: як і навіщо

В Україні розчистять русла річок Прут і Сірет

Річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, у 2024 році почнуть розчищати, щоб відтворити вільну течію.

“Генеральне прибирання” відбудеться в рамках європейського проєкту “Відкриті річки”, яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами.

Спершу проведуть комплексне дослідження, в ході якого планують виявити всі типи бар'єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.

Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.

Вільна течія річок також сприяє:

покращенню екологічного стану масивів поверхневих вод;

збільшенню біорізноманіття;

збереженню оселищ;

зменшенню вразливості до кліматичних змін;

зниженню ризиків паводків і посух.

Розчищення річок WWF-Україна

“Здорові прісноводні екосистеми відіграють важливу роль у наданні суспільству широкого спектра послуг, включаючи очищення води, поглинання вуглецю, постачання їжі та захист від паводків і посух”, – додали в організації.

Як пояснили в WWF-Україна, цей проєкт є важливим кроком у забезпеченні сталого управління водними ресурсами з урахуванням потреб місцевих громад і довкілля.

"Зачистка" притоків Дунаю WWF-Україна

Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.

У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження – з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.

Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).