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В Україні будуть відновлювати вільну течію річок-приток Дунаю: як і навіщо

Вікторія Андрєєва — 7 березня, 11:13
В Україні розчистять русла річок Прут і Сірет
Ярослав Зеленчук, WWF-Україна

Річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, у 2024 році почнуть розчищати, щоб відтворити вільну течію.

“Генеральне прибирання” відбудеться в рамках європейського проєкту “Відкриті річки”, яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами.

Спершу проведуть комплексне дослідження, в ході якого планують виявити всі типи бар'єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.

Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.

Вільна течія річок також сприяє:

  • покращенню екологічного стану масивів поверхневих вод;
  • збільшенню біорізноманіття;
  • збереженню оселищ;
  • зменшенню вразливості до кліматичних змін;
  • зниженню ризиків паводків і посух.
Розчищення річок
Розчищення річок
WWF-Україна

“Здорові прісноводні екосистеми відіграють важливу роль у наданні суспільству широкого спектра послуг, включаючи очищення води, поглинання вуглецю, постачання їжі та захист від паводків і посух”, – додали в організації.

Як пояснили в WWF-Україна, цей проєкт є важливим кроком у забезпеченні сталого управління водними ресурсами з урахуванням потреб місцевих громад і довкілля.

Зачистка притоків Дунаю
"Зачистка" притоків Дунаю
WWF-Україна

Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.

У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження – з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.

Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).

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