В Україні будуть відновлювати вільну течію річок-приток Дунаю: як і навіщо
Річки Прут і Сірет, які є притоками Дунаю, у 2024 році почнуть розчищати, щоб відтворити вільну течію.
“Генеральне прибирання” відбудеться в рамках європейського проєкту “Відкриті річки”, яке ініціювали Всесвітній фонд природи Україна (WWF-Україна) та Басейнове управління водними ресурсами.
Спершу проведуть комплексне дослідження, в ході якого планують виявити всі типи бар'єрів, що перешкоджають водному потоку. За можливості їх заберуть, щоб відновити вільну течію в межах усього басейну.
Представники WWF-Україна пояснили, що річки, які мають безперервний потік від витоку до гирла, здатні підтримувати екосистему і краще відновлюватися.
Вільна течія річок також сприяє:
- покращенню екологічного стану масивів поверхневих вод;
- збільшенню біорізноманіття;
- збереженню оселищ;
- зменшенню вразливості до кліматичних змін;
- зниженню ризиків паводків і посух.
“Здорові прісноводні екосистеми відіграють важливу роль у наданні суспільству широкого спектра послуг, включаючи очищення води, поглинання вуглецю, постачання їжі та захист від паводків і посух”, – додали в організації.
Як пояснили в WWF-Україна, цей проєкт є важливим кроком у забезпеченні сталого управління водними ресурсами з урахуванням потреб місцевих громад і довкілля.
Річковий суббасейн Пруту і Сірету є транскордонним, але більша його частина розташована в Українських Карпатах.
У басейнах приток Думаю проживає близько мільйона людей. Через це спостерігається відчутне антропогенне навантаження – з боку енергетики, різних галузей промисловості, сільського господарства та урбанізації.
Природозахисники також нагадують, що у річках Прут і Сірет живе понад 77 видів риб. Серед них є й мігруючі (лосось дунайський, форель струмкова) та зникаючі види (стерлядь, ведмідь бурий, гольян, харіус, українська мінога).