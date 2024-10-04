Щоденний раціон та активність восени: чому варто обрати Club 4 Paws Active + Пуллєр

Осіння прохолода вимагає від господаря переглянути режим догляду за собакою. Ранкові та вечірні прогулянки потребують більше енергії, а значить, і поживнішого харчування.

Club 4 Paws Active – якісний сухий корм для собак, який підтримує оптимальний режим годування домашніх улюбленців восени, коли температура знижується і потрібно більше калорій.

Переваги корму Club 4 Paws Active для осінніх прогулянок

Корм Клуб 4 Лапи Актив – збалансований раціон для дорослих активних собак, що підтримує рівень енергії, особливо в холодну пору року. Лінійка складається з двох раціонів – для середніх та малих порід з урахуванням потреб собак в поживних речовинах.

Якісний сухий корм для собак Club 4 Paws Active + PULLER, окрім оптимального співвідношення якості та ціни, має низку суттєвих переваг:

- Високий вміст білків для підтримки м’язової маси собак восени, а також жирів (15/28 - Medium Breed, 18/30 – Small Breed).

- Не менше 60% протеїнів в складі корму – це протеїни тваринного походження.

- Збалансований вміст омега-кислот, пребіотиків, мінералів, вітамінів.

Висока поживна цінність продукту допомагає легко адаптуватися до зміни сезону. Саме тому раціон для активних собак Клуб 4 Лапи Актив +Пуллєр рекомендований для щоденного використання і постійного піклування про здоров’я чотирилапих.

Завдяки виробництву в Україні здійснюється швидка доставка корму в будь-який регіон, що гарантує свіжість. А відповідність європейським стандартам та постійний контроль виробництва забезпечує високу якість корму.

Режим годування та прогулянок для собак. Поради від Клубу 4 Лапи (Club 4 Paws)

Восени режим догляду за собакою змінюється у порівнянні з теплою порою року. В більшості випадків прогулянки стають коротшими, а годування – калорійнішим.

Для дорослих собак традиційним є дворазове харчування: вранці та ввечері. Інший режим також має право на існування, якщо він відповідає потребам тварини і узгоджений з ветеринарним лікарем.

Так само і з прогулянками – вони залежать від породи та темпераменту собаки, а також можливостей і способу життя петперента. Комусь достатньо два рази на день 10 хвилин покружляти навколо будинку, а хтось потребує активних розваг в парку за будь-якої погоди.

Незважаючи на тривалість прогулянок, восени доцільно використовувати сухий корм для активних собак. Він значно полегшує адаптацію до температурних змін і зберігає необхідний рівень енергії домашніх улюбленців завдяки підвищеному вмісту жирів і білків. Поживність раціону та його збалансованість дозволяє зберегти режим годування собаки без змін – важливо лише дотримуватися норм годування, зазначених виробником.

Проте звичний режим прогулянок під час осінньої прохолоди варто трохи скоригувати:

- Оскільки світловий день стає коротшим, варто приготувати для собаки спеціальний нашийник, що світиться в темряві.

- Від раптового дощу захистить дощовик, який можна заздалегідь покласти в спеціальну "осінню" прогулянкову сумку.

- Прогулянки мають бути активнішими. Чим холодніше за вікном, тим більше собака має рухатись: бігати, стрибати.

Звичайно, варто враховувати темперамент улюбленця і не вимагати від собаки неможливого. А для того, щоб провести час на вулиці весело і з користю, підійде пуллєр – надійний помічник петперентів під час активних прогулянок.

Пуллєр як важливий елемент активного способу життя восени

Пуллєр для собак – спеціальне знаряддя для активних ігор на свіжому повітрі. Для його використання не потрібна спеціальна фізична підготовка, тому підходить всім. Легкі еластичні кільця зручно використовувати: господар не бігає разом зі своїм улюбленцем, в той час як собака повністю задовольняє власні потреби у фізичній активності.

Пуллєр можна використовувати для різних активностей:

- перетягування

- стрибки

- кидання на відстань, щоб собака приніс знаряддя

На кожній упаковці корму Клуб 4 Лапи Актив+Пуллєр можна знайти посилання на відео уроки з використання пуллєра. Завдяки йому прогулянки приносять користь і задоволення у будь-яку погоду.

Корм для собак Клуб 4 Лапи Актив +Пуллєр для енергії вашого улюбленця

Восени, коли відчувається нестача енергії, в тому числі у собак, важливо підтримувати баланс між харчуванням і активністю.

Придбати щоденний раціон Club 4 Paws Active + PULLER для підтримки енергії вашого улюбленця в холодну пору року можна в офіційному інтернет-магазині бренду.