У шкільних автобусах мають бути місця для дітей з особливими освітніми потребами – рішення уряду

Уряд зробив обов’язковою закупівлю шкільних автобусів зі спеціально обладнаними місцями для дітей із особливими освітніми потребами.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відтепер громади мають забезпечити вихованців дошкільної та загальної середньої освіти, які навчаються в закладах на цій території.

Для цього місцева влада має закупити шкільний транспорт, в якому кількість спеціальних місць відповідатиме чисельності дітей із особливими освітніми потребами.

"Для шкіл, де навчається щонайменше одна дитина з ООП, обов’язково здійснюється придбання шкільних автобусів, обладнаних не менш ніж двома пасажирськими місцями для перевезення маломобільних груп, двома пасажирськими місцями для супровідників, а також не менше ніж два місця для крісел колісних", – пояснили у відомстві.

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У МОН зауважили, що за відсутності дітей такої категорії громади зрештою мають придбати щонайменше один автобус, обладнаний для перевезення маломобільних груп населення та їх супровідників.

Нагадаємо, у червні 2024 році уряд виділив 1,2 мільярда гривень для закупівель шкільного транспорту – їх розподілили між 22 областями країни за критерієм потреби у підвезенні учнів.

Гроші державного бюджету отримали лише ті громади, в межах яких школярі навчаються очно або за змішаною формою.

За даними МОН, громади вже придбали понад 400 автобусів, аби організувати підвезення дітей до шкіл з укриттями та підвищити безпеку навчального процесу.