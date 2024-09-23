В українських школах з’являться спецкласи для учнів з особливими освітніми потребами: деталі

У спецкласах впровадять асистента учня, який допомагатиме йому інтегруватися в колектив

В українських школах з 1 вересня 2025 року створюватимуть нові спеціальні класи для учнів, які мають особливі освітні потреби.

Відповідний порядок зареєстрували в Міністерстві юстиції України, повідомила заступниця міністра освіти з питань ранньої дошкільної освіти та інклюзії Євгенія Смірнова.

Він замінить попередній підхід до створення та діяльності спеціальних класів, який передбачений наказом МОН №1224 від 2010 року.

"Нове законодавство – це реальний прогрес на шляху до інклюзивної освіти. Воно не лише закріплює механізми організації спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, але й покращує умови навчання для дітей з різними освітніми потребами, враховуючи їхні індивідуальні особливості", – пояснює мету впровадження нового порядку заступниця міністра.

Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про освіту", до категорії учнів з особливими освітніми потребами належать ті діти, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки під час освітнього процесу.

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За словами Смірнової, йдеться про школярів з розладами аутистичного спекту, затримкою розвитку, порушеннями слуху або зору.

Для реалізації ініціативи в школах планують:

адаптувати освітнє середовище;

здійснити кадрове підкріплення;

сформувати належне технічне забезпечення;

надати спеціально розроблені програми навчання.

У коментарі для "УП. Життя" Євгенія Смірнова пояснила, що новий підхід передбачатиме формування спеціальних класів залежно від типів особливих освітніх потреб.

У додатку 4 до постанови Кабміну №765 виділяють такі категорії особливих освітніх труднощів:

інтелектуальні : обмеження пам’яті, уваги, мислення, мовлення, мотивації, здатності до міркування, здатності робити висновки, продукувати думки тощо;

функціональні : обмеження слухової, зорової, опорно-рухової, мовленнєвої функції;

фізичні : обмеження функціонування органів та кінцівок;

навчальні: обмеження або своєрідності письма, математичних дій тощо;

соціоадаптаційні та соціокультурні : можуть полягати в наявності бар’єрів до пристосування в соціальному середовищі, вибудовування стосунків, сприйняття норм і цінностей, форм взаємодії.

Потреби цих категорій залежно від ступеня прояву співвідносять до рівня підтримки, якої потребує дитина. Допомогу учневі визначають від 1, коли труднощі поодинокі та незначні, до 5, коли вони мають найважчий ступінь прояву.

Євгенія Смірнова пояснює, що навчання в спеціальному класі відбуватиметься так, як організований освітній процес у спеціальних школах чи навчально-реабілітаційних центрах.

Для спецкласів буде характерними:

мала наповнюваність;

навчання за спеціальними програмами;

використання спеціальних засобів навчання, підручників та посібників;

наявність вчителів-дефектологів.

За новим порядком, педагоги будуть формувати індивідуальні програми навчального плану для учнів, які мають особливі освітні потреби. Завдяки цьому кожна дитина зможе здобувати знання та навички за програмою, яка відповідатиме її здібностям і темпу навчання.

Однак матеріал буде викладатися за спільною навчальною програмою для всіх учнів класу.

У початкових спеціальних класах, а також класах для учнів з 4 та 5 рівнями підтримки, будуть працювати асистенти вчителя.

Також у цих класах зможуть перебувати асистенти учня – соціальні робітники, батьки чи уповноважені ними особи. Їхнім завданням буде допомога в адаптації до освітнього процесу та інтеграції в колектив.

Також у школах створять команду психолого-педагогічного супровіду, яка стежитиме за успіхами в навчанні та розвитком таких школярів.

Крім того, в спецкласах створять створять спеціальні умови з урахуванням потреб школярів з особливими освітніми потребами. Зокрема, у класних кімнатах використовуватимуть українську жестову мову та шрифт Брайля.

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За її словами, нові спеціальні класи будуть створювати в закладах середньої освіти за місцем проживання дитини з особливими освітніми потребами.

Рішення про їхнє відкриття будуть ухвалювати засновники шкіл або органи місцевого самоврядування за наявності:

дітей з однаковою категорією освітніх потреб;

матеріально-технічної бази;

кадрового забезпечення.

Зміни почнуть діяти з початку нового навчального року – 1 вересня 2025 року, аби заклади середньої освіти мали достатньо часу для підготовки змін.

"У 2024/2025 навчальному році заклади освіти продовжуватимуть керуватися діючим Положенням про спеціальні класи, затвердженим ще у 2010 році, але нові правила обіцяють значно покращити якість та ефективність освіти для дітей з особливими освітніми потребами", – зауважила Євгенія Смірнова.

Нагадаємо, у межах основних пріоритетів на 2024/2025 навчальний рік Міністерство освіти і науки України виділило напрямок "Освіта для кожного". Відомство планує продовжувати розвивати "Школу супергероїв" – у межах проєкту з'явиться ще шість освітніх центрів.

Крім того, працюватиме програма навчання та реабілітації осіб, які втратили зір унаслідок війни.