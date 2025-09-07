Хлопчик, який навесні втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом

Хлопчик із Кривого Рогу, який навесні постраждав від ракетного обстрілу дитячого майданчика та втратив руку, повернувся до навчання у третьому класі з протезом

Хлопчик із Кривого Рогу, який навесні разом із мамою потрапив під обстріл на дитячому майданчику, пішов до школи з протезом.

Через обстріл його мама загинула, а Матвій вижив, але втратив руку, повідомляють у Superhumans.

"Сьогодні у Матвія вже є протез, і він розпочав навчання у 3-му класі. Однокласники зустріли його обіймами, а вчителі готувались до зустрічі професійно, щоб адаптація учня пройшла легко. Дякуємо METRO UA за підтримку, завдяки якій Матвій отримав протез, відновився та повернувся до звичного шкільного життя", – зазначають у повідомленні.

Коли хлопчик втратив руку, тато сказав, що краще попрощатися з рукою, ніж із сином. Тим, як прийняли сина з протезом у навчальному закладі, він задоволений:

"Також хвилювався сильно, як воно все пройде. Все добре, спокійно. Прийняли його добре, як і завжди", – розповів тато Матвія для Superhumans.

Команда Superhumans теж прийшла підтримати школяра у перший день навчання.

"Він такий позитивний. Побачив своїх однокласників. Він поспілкувався, вже десь бігає. Для цього у нас працює наш підрозділ "Рівний – рівному", ми підтримуємо не тільки військових, але й цивільних, і діток, які отримали таке ураження внаслідок війни", – зазначили у Superhumans.

