У Британії засудили "цілителя" за смерть жінки під час його ретриту

У Великій Британії 61-річного "цілителя" Хунчі Сяо визнали винним у смерті його 71-річної послідовниці, яка за його порадами припинила приймати життєво необхідний інсулін. Чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за вбивство з необережності.

Хунчі Сяо із Каліфорнії (США) здобув популярність завдяки терапії пайда ладжин – практики "терапії ляпасами", яка нібито мала лікувати всі хвороби, вивільняючи з тіла "отруйні відходи", пише AP News.

Методика сягає корінням у китайську медицину, але критики кажуть, що таке "лікування" не має наукового обґрунтування. Часом люди, які виконують цю практику, отримують лише синці, кровотечі або навіть гірші наслідки.

У 1999 році в британки Деніель Карр-Гомм лікарі діагностували діабет 1 типу. Жінка почала відчайдушно шукати ліки, зокрема, не нехтувала такими методами як голкотерапія, розповідав її син Метью.

Деніель шукала альтернативні методи лікування і за декілька місяців до смерті у 2016 році потрапила на семінар до Хунчі Сяо в Болгарії.

РЕКЛАМА:

Після зустрічі жінка записала відео, в якому назвала чоловіка "посланцем Бога", який "розпочав революцію, щоб повернути владу в руки людей, які мають лікувати себе і змінити систему охорони здоров’я".

У жовтні 2016 року британка приєдналася до програми ретриту "цілителя", яка проходила в його майстерні у Вілтширі (Велика Британія), повідомляє The Guardian.

У ході практик Деніель Карр-Гомм за порадами Хунчі Сяо відмовилася від життєво необхідного інсуліну, за що отримала схвалення "цілителя".

За словами прокурора, через три дні без ліків стан 71-річної жінки значно погіршився.

"Вона блювала, була втомлена та слабка, а до вечора вила від болю та не могла відповідати на запитання", – сказав прокурор Дункан Аткінсон.

При цьому Хунчі Сяо пояснював цей стан "кризою зцілення". Зрештою після понад 30 годин страждань жінка померла.

Під час судового засідання прокурор заявив, що "цілитель" повинен був знати про небезпеку відмови британки від ліків – у 2015 році чоловік уже був засуджений за вбивство з необережності шестирічного хлопчика.

Тоді батьки дитини після семінару Хунчі Сяо в Сіднеї припинили давати своєму сину інсулін, попри те, що той хворів на діабет 1 типу.

Водночас "цілитель" у своєму листі визнав, що "ігнорував небезпечні симптоми хвороби та забагато наголошував на побічних ефектах ліків". Хунчі Сяо пообіцяв після звільнення не проводити семінари так, як раніше.

Адвокат чоловіка сказав, що друзі та колеги сприймали "цілителя" як добросердного послідовника Конфуція, який не хотів бути відомим, але щиро допомогти людям.

У Великій Британії Хунчі Сяо також визнали винним у вбивстві з необережності 71-річної жінки – йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та 5 років заборони діяльності.

Суддя Роберт Брайт під час винесення вироку сказав, що Сяо вірить у пайда ладжин і продовжує просувати цю практику. Крім того, чоловік досі вважає традиційну медицину "токсичною".

"Я вважаю вас небезпечним, хоча ви не маєте рис більшості інших небезпечних злочинців", – сказав суддя Роберт Брайт.

Представник правосуддя сказав, що "впевнений" у тому, що Хунчі Сяо буде продовжувати практики у в’язниці та після звільнення може активно чи за мовчазної згоди заохочувати своїх послідовників зменшити прийом ліків.

Родина померлої Деніель Карр-Гомм назвала чоловіка "цілковитим шахраєм".

"Хоч ми і не можемо повернути нашу матір, ми сподіваємося, що цей випадок щонайменше підкреслить небезпеку застосування нерегульованих альтернативних методів лікування", – сказали рідні британки.

Нагадаємо, в Австралії судять членів релігійної групи за звинуваченнями у вбивстві хворої на діабет 8-річної дівчинки, яка протягом шести днів не отримувала життєво необхідних ліків.