На заміну священнику: у Швейцарії церква встановила у сповідальню цифровий аватар Ісуса

У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання.

З ШІ-Ісусом встигли поспілкуватися понад 1 тисяча вірян, повідомили у The Guardian.

Інсталяцію під назвою Deus in Machina (з латинської – "Бог у машині") запустили у серпні в одній із церков міста Люцерн.

Її створили у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.

Після декількох спільних проєктів церква вирішила встановити у себе аватар. За словами богослова Марко Шміда, священнослужителі вагалися, кому він буде уособлювати – богослова, святого чи звичайну людину. Але вирішили, що найкращий вибір – це Ісус.

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Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам. Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі.

Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.

Зображення Ісуса, створене ШІ Peter Diem/Lukasgesellschaft

Людям рекомендували не розголошувати ніякої особистої інформації й просили підтвердити, що вони розуміють, що спілкуються з аватаром на свій страх і ризик.

За два місяці експерименту з ШІ-Ісусом, який знає 100 мов, поспілкувалися понад тисяча – включаючи мусульман і туристів з Азії.

Як зазначив Шмід, церква має відгуки про аватар від 230 людей, і дві третини з них сказали, що "отримали духовний досвід".

"Тож можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний досвід з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподіванкою", – додав богослов.

Інші були налаштовані більш негативно. Дехто сказав церкві, що не може спілкуватися з машиною. Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як "банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше".

За словами Шміда, експеримент також зіткнувся з критикою з боку церковної спільноти. Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб.

Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.

"У нас ніколи не виникало враження, що він говорить дивні речі. Але, звичайно, ми ніколи не могли гарантувати, що він не скаже нічого такого.

Я б не став залишати такого Ісуса назавжди. Тому що відповідальність була б надто великою", – підсумував Марко Шмід.

Нагадаємо, у 2023 році у Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу.