У Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу

У Німеччині сотні протестантів відвідали церковну службу, яка була майже повністю згенерована штучним інтелектом.

Чат-бот ChatGPT провів 40-хвилинне богослужіння у Баварії, на якому були молитви, співи, проповіді та благословення, для понад 300 вірян.

Штучний інтелект був "уособлений" аватаром темношкірого пастора на величезному екрані над вівтарем, повідомляє The Associated Press.

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"Дорогі друзі, для мене велика честь стояти тут і проповідувати вам як перший штучний інтелект на цьогорічному з'їзді протестантів у Німеччині", – сказав аватар монотонним голосом.

Авторами ідеї ШІ-служби стали компанія ChatGPT та Йонас Сіммерляйн – богослов і філософ з Віденського університету

Daniel Vogl/Getty Images

Сіммерляйн попросив штучний інтелект уявити себе проповідником на церковному з'їді та створити церковну службу, додавши туди псалми, а також молитви і благословення наприкінці.

"Я задумав цю службу – але насправді я скоріше акомпанував їй, тому що близько 98% йде від машини.

В результаті вийшла досить солідна церковна служба", – розповів 29-річний теолог Зіммерляйн у коментарі Associated Press.

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У людей, які прийшли на службу, була різна реакція. Хтось підспівував і знімав подію на телефон, а дехто відмовлявся промовляти релігійні слова разом з ШІ-аватаром.

54-річна Хайдерозе Шмідт сказала журналістам, що на початку була схвильована і зацікавлена, але потім богослужіння дедалі більше "відштовхувало її".

"У ньому не було ні серця, ні душі. Аватари не показували жодних емоцій, не мали мови тіла і говорили так швидко і монотонно, що мені було дуже важко зосередитися на тому, що вони говорили. Але, можливо, для молодого покоління, яке виросло з усім цим, все інакше", – прокоментувала Шмідт.

Незвичайна служба стала одним із сотень заходів на з'їзді протестантів Deutscher Evangelischer Kirchenta (Асамблеї Німецької Євангельської Церкви) у двох баварських містах.

ШІ-богослужіння викликало такий великий інтерес, що люди вишикувалися в довжелезну чергу ще за годину до його початку.

Сам з'їзд Deutscher Evangelischer Kirchentag відбувається кожні два роки влітку в різних місцях Німеччини і збирає десятки тисяч вірян.

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