У Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу

У Німеччині сотні протестантів відвідали церковну службу, яка була майже повністю згенерована штучним інтелектом.

Чат-бот ChatGPT провів 40-хвилинне богослужіння у Баварії, на якому були молитви, співи, проповіді та благословення, для понад 300 вірян.

Штучний інтелект був "уособлений" аватаром темношкірого пастора на величезному екрані над вівтарем, повідомляє The Associated Press.

"Дорогі друзі, для мене велика честь стояти тут і проповідувати вам як перший штучний інтелект на цьогорічному з'їзді протестантів у Німеччині", – сказав аватар монотонним голосом.

Авторами ідеї ШІ-служби стали компанія ChatGPT та Йонас Сіммерляйн – богослов і філософ з Віденського університету

Daniel Vogl/Getty Images

Сіммерляйн попросив штучний інтелект уявити себе проповідником на церковному з'їді та створити церковну службу, додавши туди псалми, а також молитви і благословення наприкінці.

"Я задумав цю службу – але насправді я скоріше акомпанував їй, тому що близько 98% йде від машини.

В результаті вийшла досить солідна церковна служба", – розповів 29-річний теолог Зіммерляйн у коментарі Associated Press.

У людей, які прийшли на службу, була різна реакція. Хтось підспівував і знімав подію на телефон, а дехто відмовлявся промовляти релігійні слова разом з ШІ-аватаром.

54-річна Хайдерозе Шмідт сказала журналістам, що на початку була схвильована і зацікавлена, але потім богослужіння дедалі більше "відштовхувало її".

"У ньому не було ні серця, ні душі. Аватари не показували жодних емоцій, не мали мови тіла і говорили так швидко і монотонно, що мені було дуже важко зосередитися на тому, що вони говорили. Але, можливо, для молодого покоління, яке виросло з усім цим, все інакше", – прокоментувала Шмідт.

Незвичайна служба стала одним із сотень заходів на з'їзді протестантів Deutscher Evangelischer Kirchenta (Асамблеї Німецької Євангельської Церкви) у двох баварських містах.

ШІ-богослужіння викликало такий великий інтерес, що люди вишикувалися в довжелезну чергу ще за годину до його початку.

Сам з'їзд Deutscher Evangelischer Kirchentag відбувається кожні два роки влітку в різних місцях Німеччини і збирає десятки тисяч вірян.

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