Сила у крилах: як технодесант тримає небо на Покровському напрямку

32-річний Павло – кадровий військовий. В армії він вже майже 15 років, з яких чотири вчився в Харкові, закінчив ХНУПС. Сьогодні Павло – начальник ППО-командир зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 25-ї Січеславської окремої повітрянодесантної бригади. На ділянці, яку утримує бригада, ворог не має переваги в небі. Вже кілька місяців не може суттєво просунутись і на землі. Але так було не завжди.

На Покровський напрямок бригада зайшла весною минулого року. Після втрати Авдіївки ворог стрімко просувався. Новогродівка, Селидове і ще кілька десятків сіл і містечок – один за одним українські військові втрачали території. Стабілізувати ситуацію вдалося у передмісті Покровська.

– Нам дуже дошкуляли БПЛА противника, ефективної протидії не було. У розвідувальних "крил" недостатньо велика площа розсіювання, зенітними керованими ракетами ми теж не могли їх підхопити, а для кулеметного вогню вони занадто ВИСОКО літають. Треба було прикривати наші парашутно-десантні батальйони, щоб вони змогли закріпитися, – розповідає Павло.

Була потрібна якась технологічна розробка. І її знайшли.

– Провели аналіз і розробку та знайшли нові методи боротьби з розвідувальними та ударними "крилами". Спілкувалися з виробниками fpv-дронів. І перейшли на БПЛА та fpv-перехоплювачі. Проблему усунули. Це технорішення стало справжнім проривом. Вартість зенітної керованої ракети значно вища, ніж fpv. До того ж нема виробника ракет, їх треба десь закуповувати. fpv коштує менше і їх багато хто збирає, є постійно постачання із різних джерел. Ми дійшли до того, що повна протидія з виявлення та знищення розвідувальних "крил" зросла в 10 разів, якщо порівнювати квітень 2024 року проти квітня 2025 року.

Зараз у бригаді є підрозділ fpv-перехоплювачів. Завдання, яке стоїть перед січеславськими десантниками – збільшення дальності польотів, протидія РЕБ та знищення авіації противника.