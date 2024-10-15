Син загиблої військової просить позбавити опікунства його бабусю: жінку підозрюють у шахрайстві
ОНОВЛЕНО о 17:18
Син загиблої військовослужбовиці ЗСУ просить суд позбавити його бабусю опікунства над ним. Хлопчик стверджує, що вона не бере участі у його житті та використовує статус опікуна для отримання коштів, призначених йому як сину загиблої військової.
Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.
Дитина проживає за кордоном зі своїм вітчимом, який є його опікуном за кордоном, та батьком його рідної сестри.
Після смерті матері під час виконання бойового завдання бабуся дитини звернулася до українських держорганів і отримала рішення про позбавлення батьківських прав біологічного батька та призначення себе опікуном. Однак сам хлопчик стверджує, що бабуся не виконує опікунських обов'язків і не проживає з ним.
Хлопчик повідомив, що бабуся не бере участі в його житті та вводить в оману державні органи, використовуючи своє опікунство для отримання коштів, призначених йому як сину загиблої військовослужбовиці.
Він повідомив, що Міноборони України призначило йому одноразову допомогу, однак ці кошти опинилися у бабусі, а їхня подальша доля невідома дитині.
"На сьогодні жінка отримала 1,375 мільйонів гривень виплат як опікун. У слідства є факти зняття коштів, але про їх використання інформації немає. Слідчі підтвердили, що жінка не придбала жодної нерухомості за ці кошти, і фактів їх використання наразі не виявлено", – розповів у коментарі "УП. Життя" начальник сектору комунікації Управління Нацполіції Івано-Франківської області Андрій Яцків.
Служба у справах дітей провела перевірку та підтвердила, що бабуся не виконує своїх обов’язків як опікуна.
Наразі в Івано-Франківській області триває судовий розгляд щодо звільнення бабусі від обов’язків піклувальника. У поліції Івано-Франківщини повідомили, що наразі жінка перебуває на волі. Влітку на її рахунки наклали арешт – з того часу виплати їй не надходять.
За словами Яцківа, до блокування рахунків жінка встигла отримати не всі кошти, а лише їх частину.
"Кошти, призначені для дитини, наразі заблоковані, і їхня подальша доля буде вирішена після судового рішення", – зазначив Яцків.
На основі заяви хлопчика розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 190 КК України.
"Частина 5 статті 190 стосується шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою. Коли будуть допитані всі свідки, зокрема зі сторони Італії (де зараз проживає хлопчик – ред.) та будуть зібрані необхідні факти, діям жінки нададуть остаточну правову кваліфікацію. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна", – пояснили в поліції.
Омбудсмен України представляє інтереси неповнолітнього в суді, оскільки дитина перебуває за кордоном і не може самостійно захищати свої права.
"Цей особливий випадок – перший і наразі єдиний, коли як Омбудсмен України представляю інтереси за проханням неповнолітньої дитини, яка перебуває за кордоном, в суді та не може самостійно реалізувати свої права.
Мета одна – забезпечити доступ до правосуддя дитини та відновлення її порушених прав", – зазначив Лубінець.
Примітка: Матеріал оновлений, додано коментар Андрія Яцківа