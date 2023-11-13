Мер Мелітополя: росіяни вивезли 10-річного хлопчика з Енергодара, у якого помер дідусь-опікун

Росіяни вивезли до окупованого Мелітополя 10-річного хлопчика Вадима з Енергодара після того, як помер дідусь дитини.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти швидко прибрали до рук 10-річного хлопчика. На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні "соцслужби", – написав мер Мелітополя.
За повідомленнями місцевих мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом.
Після цього, за інформацією Федорова, окупанти відвезли дитину до Мелітополя.
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"Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають", – додає Федоров.
Нагадаємо, раніше в Росії вручили повістку депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну. Хлопець попросив Зеленського повернути його додому.
Згодом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна домовилася про повернення підлітка.
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