Мер Мелітополя: росіяни вивезли 10-річного хлопчика з Енергодара, у якого помер дідусь-опікун

Росіяни вивезли до окупованого Мелітополя 10-річного хлопчика Вадима з Енергодара після того, як помер дідусь дитини.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти швидко прибрали до рук 10-річного хлопчика. На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні "соцслужби", – написав мер Мелітополя.

Реклама:

За повідомленнями місцевих мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом.

Після цього, за інформацією Федорова, окупанти відвезли дитину до Мелітополя.

Фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: MarsBars/GettyImages

"Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають", – додає Федоров.

Нагадаємо, раніше в Росії вручили повістку депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну. Хлопець попросив Зеленського повернути його додому.

Згодом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна домовилася про повернення підлітка.

Реклама: