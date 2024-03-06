Вчені вперше за 200 років помітили сірого кита в Атлантичному океані: все через зміну клімату

Сірий кит вперше за 200 років приплив до Атлантики

Вчені помітили в Атлантичному океані самотнього сірого кита, який 200 років вважався вимерлим у цьому регіоні.

На його "повернення" вплинула зміна клімату, повідомляє Forbes.

Сірий кит пропливав майже за 50 кілометрів від острова Нантакет, що є частиною американського штату Массачусетс. В цей час він пірнав, виринав і чимось живився.

Хоча сірі кити не перебувають на межі зникнення, вони мешкають тільки у північній частині Тихого океану. Це сталося через те, що понад два століття тому в Атлантиці їх винищили китобої.

За словами вчених, сірий кит знову опинився в Атлантиці через зміни клімату. Зокрема, у Північному Льодовитому океані, який забезпечує китам вільний від льоду прохід між Атлантичним і Тихим океанами, потепліли води.

Як зазначає співробітниця Центру океанічних досліджень Андерсона Кебота Орла О'Брайен, це спостереження є "нагадуванням про те, як швидко морські види реагують на зміну клімату, якщо їм надається така можливість".

Загалом в Атлантиці спостерігається скорочення популяції усіх видів китів, які відновлюються після століть китобійного промислу. Найбільше занепокоєння викликає північноатлантичний кит. Їх залишилося близько 360 особин, серед яких лише 70 самок, які розмножуються.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що кожен п’ятий вид тварин, яка мігрують, перебуває під загрозою зникнення.