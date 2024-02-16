Вважали, що вони вимерли: вчені зафіксували на відео щіткохвостого опосума

На заході Австралії камера спостереження за дикою природою зафіксувала щіткохвостого опосума. У цих районах їх не бачили більше століття.

У 2021 році природоохоронці випустили 49 опосумів у заповідник дикої природи Маунт-Гібсон, приблизно за 30 кілометрів від місця, де опосума “спіймали” на камеру в заповіднику Чарльза Дарвіна, пише Newsweek.

"Для мешканців інших регіонів Австралії ця новина не надто хвилююча, бо ці тварини їдять їм троянди. Але тут вони вимерли вже досить давно, тож це було дуже захопливе видовище", – розповіла Мішель Холл, екологиня з організації Bush Heritage Australia.



Світлини вийшли чіткими, тож вчені точно розпізнали щіткохвостого опосума.



Зоозахисники радіють, коли опосум потрапляє в об'єктив камери, адже це означає, що їхні зусилля з реінтродукції (повернення тварин в дику природу) є успішними.



Хто такі щіткохвості опосуми?

Це нічні сумчасті ссавці родом з Австралії. За розміром вони подібні до домашніх котів. Їхнє хутро може мати різні відтінки забарвлення – від сріблясто-сірого до темно-коричневого. Воно допомагає їм пристосуватися до умов проживання. Ці створіння можуть мешкати в евкаліптових лісах і гірських масивах.



Їх можна зустріти на сході та південному сході Австралії, в інших регіонах їхня кількість зменшується. Опосумів захищають на законодавчому рівні. Однак в Новій Зеландії цих сумчастих зараховують до інвазивних видів тварин (ті, які становлять загрозу для певних видів флори та фауни).



Наразі опосуми опинилися на межі зникнення через втрату місця проживання і зростання чисельності хижаків. Домівкою для них є евкаліптові ліси: вони забезпечують їм їжу та захист від хижаків (лисиць та диких котів).



Нагадаємо, вчені застосують метод штучного запліднення, щоб врятувати популяцію північного білого носорога.

