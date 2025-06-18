Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо

У соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Сам Назарій поки ніяк не коментує ці закиди. Медійним особам, зокрема і журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу, він пообіцяв надати бухгалтерські звіти про використання грошей.

"Українська правда" неодноразово відгукувалась на прохання Назарія опублікувати інформацію про збір коштів. Наразі редакція звернулася до нього з проханням роз'яснити ситуацію. Відповіді ми поки не отримали.

"УП. Життя" зібрала, що відомо про ситуацію.

Хто такий Назарій Гусаков і на що він збирав гроші?

Назарій Гусаков – львів’янин, який з народження живе із рідкісною генетичною хворобою – спінальною м’язовою атрофією (СМА). Недуга вражає мʼязи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рухові функції та дихання.

РЕКЛАМА:

Діагноз СМА Назарію поставили у рік і два місяці. До 6 років чоловік ще міг самостійно сидіти та підіймати руки. З віком хвороба призвела до порушення опорно-рухового апарату, й нині він може рухати лише головою та пальцями рук.

Для того, щоб підтримувати хоча б ці функції, необхідно пожиттєво приймати дороговартісні препарати.

"Якщо казати про "Еврізді" [один з препаратів для лікування СМА], який потрібен регулярно, він коштує 25 тисяч євро на місяць. Це ще економ-версія. Я розумію, що не зможу завжди себе підтримувати ним, це дорого, тому я лікуюсь замінниками. Вони обходяться у 5 тисяч євро в місяць. Ця сума необхідна завжди", – зазначав Назар у розмові з "УП. Життя" в червні 2023 року.

Відомо, що частиною препаратів його забезпечувала Львівська міська рада. До прикладу, в червні 2024 року на сайті муніципалітету йшлося про те, що на лікування Назарія місто виділило 3,5 мільйона гривень.

Однак у своєму Telegram-каналі "Обмежений без обмежень" Назарій зазначав, що місто не може покрити всі витрати, і тому йому доводиться збирати гроші на лікування додатково.

Заклики із проханням задонатити гроші на його лікування хлопець регулярно поширював у соцмережах, а також просив про допомогу медійних осіб, зокрема, редакцію "Української правди", Bihus.info, журналіста-розслідувача Михайла Ткача, військового та блогера Валерія Маркуса.

У чому суть звинувачень?

Днями користувачі соцмережі X почали поширювати дописи, у яких зауважували, що Назарій Гусаков не публікує звіти, як він витрачає зібрані на лікування кошти.

Мовляв, не перший рік він безперервно збирає гроші на лікування, однак люди, які йому донатять, навіть не можуть перевірити, чи справді гроші витратили на закупівлю життєво необхідних ліків.

Користувачі просять Назарія опублікувати звіт про використання коштів ambivalent_s/X

Так, наприклад, на одному зі скріншотів, опублікованих у профілі "типова домогосподарка" у X, видно переписку, в якій Назарія просять надати звітність. Чоловік відповідає, що може надіслати чек, але "в порядку виключення".

"Щодо зборів: у мене фактично не збір. Це постійна підтримка мені від небайдужих людей для допомоги у моєму непростому житті, типу як підписка на Нетфлікс. Зараз знайду чек виключно для вас у виді виключення", – йдеться у відповіді користувача Telegram, підписаного як Nazarii Husakov.

"Це постійна допомога, типу як підписка на Нетфлікс" - каже Назарій про пожертви ivanu4ka/X

Користувачі помітили, що Назарій декілька разів використовував одне і те ж фото, щоб проілюструвати пости про купівлю ліків.

Назарій ілюстрував новини про купівлю препаратів однаковими фотографіями, виявили користувачі svi_soudade/X

Також повідомляють, що раніше чоловік був зареєстрований на сайті з гри у покер та писав у своїх соцмережах про ставки.

Хлопець захоплювався покером, і сам про це розповідав у мережі ekaterinalutik/X

"Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, теорія про залежність дійсно має місце бути", – пише користувачка call me AI.

Назарій любив робити ставки, принаймні, раніше. Він писав про це у своїх соцмережах heycallme_al/X

Поки Назарій ніяк не коментував ці звинувачення. У своєму Telegram-каналі у понеділок, 16 червня, він закликав підписників "не донатити", якщо хтось має підозри, що гроші використовуються нечесно.

"Будь ласка, не донатьте мені якщо ви рахуєте "мої мільйони". Я дякую, що маю роботу і тим, хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя.

Я дякую місту та моїм лікарям, що маю частину ліків, котрі покриває місто. Нехай цього мало і невідомо, як довго буде, але воно є. І йшов я до цього, а вірніше їхав, десять років", – написав він.

Наразі ситуацію прокоментувала редакція журналістів-розслідувачів Bihus.info, які медійно підтримували збори Назарія.

"По Назарію. Друзі, ми все бачимо і розбираємось. Наразі чекаємо детальної інформації від нього про витрати і тоді вже будемо робити висновки. Зі слів самого хлопця, зараз йому допомагають бухгалтери звести таблицю за останні роки. Щойно матимемо будь-яку нову інформацію – напишемо", – йдеться у заяві журналістів.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач, який також підтримував Назарія, попросив його надати звітність щодо зібраних коштів:

"Як і більшість тих, хто йому допомагали, сьогодні вранці звернувся до Назарія за поясненнями. Я також підтримував збори Назарія.

Чекаю на відповідь. Назарій пообіцяв надати звіт бухгалтера".

"УП. Життя" також звернулася до Назарія з проханням прокоментувати звинувачення. Наразі він не відповів.