Батьківського піклування від початку війни позбавлені понад 13 тисяч дітей – Жолнович

Оксана Жолнович розповіла, скільки в Україні дітей позбавлено батьківскього піклування

Від початку повномасштабної війни в Україні статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули понад 13 тисяч дітей.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини" 6 квітня.

"Від початку повномасштабного вторгнення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули більш як 13 тисяч дітей. Це діти, які у різний спосіб залишилися сиротами або, наприклад, їх батьки в полоні чи російській тюрмі", – зазначила Жолнович.

За її даними, в Україні щонайменше 4 тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування.

Зазвичай такі діти до визначення органом опіки їхнього юридичного статусу потрапляють до сиротинців чи притулків. Але замість перебування у спеціальних закладах можлива альтернатива – проживання у родичів (бабусь, дідусів, тіток тощо).

За словами Жолнович, раніше держава на період визначення цього статусу, що може займати до пів року часу, не надавала рідним виплати на утримання дітей. Тепер це зміниться.

"Нещодавно уряд ухвалив рішення про надання допомоги дітям, які тимчасово позбавлені батьківського піклування", – додала міністерка.

Нагадаємо, в березні в уряді повідомили, що спростили процедуру усиновлення.