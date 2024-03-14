В Україні побільшало жінок-курців, а кожна третя – залежна від нікотину. Опитування

Соціологи з'ясували, що серед українських жінок побільшало курців, а реклама цигарок та інших виробів здебільшого "полює" на молодь.

Зараз в Україні 30% населення вживають тютюнові або нікотинові вироби, причому 43% курців – чоловіки, а 20% – жінки.

Такі результати опитування презентувала громадська організація "Життя" разом з дослідниками Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Щоденно курять 24,5% українців (36% чоловіків, 15% жінок). Причому серед жінок споживання тютюнових і нікотинових виробів за 7 років зросло вдвічі.

За даними опитування GATS, у 2017 році щоденно споживали тютюн 7% українок, а електронні сигарети – 1%. Нині ж в Україні курять 15% жінок.

"Опитування демонструють, що споживання тютюнових виробів в Україні активно знижувалося до 2017 року.

Та після появи агресивної реклами тютюнових виробів для нагрівання, електронних сигарет і нікотинових виробів їхнє споживання в Україні не знижується вже 7 років", – йдеться у дослідженні.

Стать курців

Найбільшого поширення вживання тютюну та нікотину набуло серед молодих жінок віком 18-29 років (37%). 28,4% з них курять щоденно, а 8,4% – епізодично.

Соціологи дійшли висновку, що кожна третя дівчина в Україні є залежною від нікотину.

Серед щоденних споживачів 79% курять сигарети промислового виробництва.

Наступними в рейтингу є тютюнові вироби для електричного нагрівання (18%) і електронні сигарети (14%). Їхнє вживання найбільш поширене серед молодих респондентів.

Жінки обирають такі вироби частіше, ніж чоловіки.

"Ми вперше спостерігаємо паритет між споживачами тютюну та нікотину серед чоловіків і жінок у групі 18-29 років, проте якщо для чоловіків зберігається сталість показників, то для жіночого населення відбулося значне зростання", — сказав координатор проєктів КМІС Олександр Щербатюк.

Вік курців

Опитування показало, що рекламу тютюну та нікотину найбільше помічає молоде покоління (73% молоді віком 18-29 років).

Далі цей показник знижується з кожною віковою групою і падає до 19% серед респондентів у віці понад 70 років.

Це підтверджує, що реклама тютюнових і нікотинових виробів спрямована на наймолодшу вікову групу чоловіків та жінок.

Реклама тютюну та нікотину

Здебільшого таку рекламу бачать у місцях торгівлі (32%). На другому місці – банерна реклама в інтернеті (23%) та персональні сторінки у соціальних медіа (20%). Рекламу на вулиці бачили 14% опитаних.

Найчастіше респонденти спостерігали рекламу традиційних сигарет і сигарет для нагрівання (35%). Ще 31% опитаних натрапляли на рекламу пристроїв для нагрівання тютюну, 24% – електронних сигарет, а ще 10% – нікотинових снюсів.

Абсолютна більшість респондентів (79%) підтримала заборону реклами брендів електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет. Також 77% висловилися за заборону розміщення пачок на видному місці у місцях торгівлі.

Дві третини опитаних (67%) підтримують заборону ароматизованих тютюнових виробів, а 65% – підвищення податків, щоб зробити цигарки менш доступними для дітей.

Запровадження стандартизованої упаковки підтримує 61% респондентів.

Організація "Життя" планує запропонувати Верховній Раді наступний пакет пропозицій. Зокрема, активісти закликають ліквідувати усі прояви реклами тютюну й нікотину у місцях торгівлі, а також заборонити фруктові смакові добавки до таких виробів.

Нагадаємо, куріння в Україні є причиною 130 тисяч передчасних смертей щороку від таких захворювань, як інфаркт, інсульт, рак та інші.

Водночас у МОЗ повідомляли, що за 12 років поширеність куріння знизилась на 36%.

Дослідження "Вживання тютюнових і нікотинових виробів та ставлення до антитютюнових заходів" проводили у листопаді-грудні 2023 року в рамках регулярного "Омнібусу". У ньому взяли участь 2009 респондентів.

Опитування проводилося лише з респондентами у віці 18+ років і лише з тими, хто на момент опитування проживав на підконтрольній території. Жителів України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і не повернулися, не опитували.