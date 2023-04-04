В Україні за 12 років на 36% знизилася поширеність куріння – МОЗ

В Україні з 2008-го по 2020-й роки поширеність куріння серед населення віком від 12 років знизилася на 36%.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України з посиланням на дані Державної служби статистики.

"За прогнозами ВООЗ, до 2025 року ми мали б досягти зниження поширеності вживання тютюну ще на 25,9 %, але розуміємо, що через повномасштабну війну, скоріш за все, цього показника не досягнемо", – каже головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Однак споживання електронних сигарет дітьми у віці 13–15 років становить 18,2%. За словами, Ігоря Кузіна це – дуже великий показник.

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Як пояснюють у МОЗ, з 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів в Україні заборонена. Проте не була врегульована так звана тютюнова викладка – демонстрація виробів у точках продажу.

Крім того, не було врегульовано рекламу вейпів та електронних сигарет.

З липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

17 березня 2023 року МОЗ затвердив наказ "Перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду/контролю в сфері законодавства щодо попередження і зменшення тютюнових виробів на період воєнного стану". Як зазначили у відомстві, цей наказ уже надісланий до Мін’юсту для офіційної реєстрації.

Нагадаємо, з 11 липня 2022-го в Україні почали діяти нові заборони щодо куріння.