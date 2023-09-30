Вчені з'ясували, які три способи кинути курити – найефективніші

Щороку куріння забирає життя близько 7 мільйонів людей. Воно повільно вбиває одразу чимало органів: від легень до печінки.

Проте кинути курити можливо. Новий масштабний огляд методів відмови від куріння зміг визначити три найефективніші способи, пише Science Alert.

Дослідження проводила британська команда з Оксфордського університету. Під час нього виявили, що препарати варениклін, цитизин, а також електронні сигарети – найефективніші способи позбутися звички курити.

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Відстежували успішніть відмови протягом щонайменше 6 місяців. У аналізі 319 рандомізованих контрольованих досліджень взяли понад157 тисяч курців.

Сьогодні вченим відомо, що осоновним інгредієнтом, який викликає звикання, є нікотин. Дані вказують, що без допомоги лише 6 із 100 людей мають шанс успішно покинути куріння.

Цитизин і варениклін діють шляхом активації нікотинових рецепторів мозку, які вивільняють дофамін під дією нікотину – таким чином вони запобігають їх активації нікотином.

Помітної різниці у препаратах від цитизину торгової марки Tabex, вареникліну від Chantix і Champix, і нікотинових електронних сигарет вчені не помітили. Дослідження демонструє, що близько 14%, які намагаються кинути таким способом, здобудуть успіх через 6 місяців і більше.

Проте у Всесвітній організації з охорони здоров’я раніше заявили, що електронні сигарети небезпечні та шкідливі для здоров'я – хоч і ступінь ризику визначається декількома факторами. Інше дослідження вказало, що дим від таких сигарет знерухомлює імунні клітини.

Окрім вище наведених прикладів, вчені виокремили ще одну стратегію нікотинозамісної терапії (НЗТ) – використання нікотинових пластирів і жувальних гумок або льодяників.

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"Однак використання однієї форми НЗТ, як-от пластиру або жувальної гумки, призвело до меншої кількості людей, які кинули палити", – зазнаає науковець Оксфордського університету Нікола Ліндсон.

Крім того, вчені з’ясували, шо поступове зниження споживання нікотину трохи ефективніше за раптову відмову.

Препарат бупропіон показав ефективність у 9% тих, хто кидав куріння. Але вчені помітили незначне збільшення побічних ефектів.

Як і більшість досліджень, це проводилося в країнах з вищим рівнем доходу, тому доказів із країн з нижчим рівнем доходу мало. Команда сподівається, що в майбутніх дослідженнях буде розглянуто, як соціально-економічний статус впливає на відмову від куріння.

Раніше ми розповідали про відновлення контролю заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладів.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення лікування. Щоб розпочати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!

Станіслав Ткацевіч, УП.Життя