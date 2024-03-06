У Туреччині археологи знайшли хліб віком 8600 років: він може бути найстарішим у світі

Археологи знайшли хліб віком близько 8600 років в неолітичному поселенні у Туреччині.

Він може бути найстарішим у світі, повідомляє Arkeonews.

Під час розкопок у поселенні Чатал-Гьоюк, що у центральній Туреччині, археологи виявили зруйновану піч. Навколо неї було насіння пшениці, ячменю, гороху, а також кілька знахідок, схожі на їжу.

Проведені аналізи показали, що невеликий круглий губчастий залишок був ферментованим хлібом, датованим 6600 роком до нашої ери.

"Той факт, що конструкція була покрита тонкою глиною, дозволив усім цим органічним решткам, як дерев'яним, так і хлібним, зберегтися до сьогоднішнього дня", – розповів один з учасників розкопок Алі Умут Тюркджан.

Частина поселення Чатал-Гьоюк Necmettin Erbakan University Science and Technology Research and Application Center

За його словами, найдавніші відомі свідчення про хліб на заквасці походять з Єгипту. Однак нове відкриття, якому близько 8600 років, їх випереджає.

"Ми можемо сказати, що знахідка з Чатал-Гьоюка є найдавнішим хлібом у світі. Це зменшена версія буханця хліба. Він має відбиток пальця у центрі, його не випікали, але він ферментувався і дійшов до наших днів із крохмалем усередині. Такого прикладу ще не було", – запевнив Тюркджан.

Чатал-Гьоюк – це одне з перших протоміст, яке належать до епохи керамічного неоліту й енеоліту. У ньому розташовувалися будинки з глиняної цегли, вкриті розписами та символічними прикрасами. Кількість мешканців поселення сягала 8 тисяч.

Нагадаємо, у Єгипті археологи знайшли верхню частину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II.