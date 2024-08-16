Полярники порахували, скільки Україн поміщається на Антарктиді

Українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" підрахували, що на Антарктиді поміститься понад 23 України, а загалом в Антарктиці – понад 80.

Як зазначає Національний антарктичний науковий центр, загалом Антарктика займає близько 10% площі нашої планети.

"Тільки континент Антарктида – це понад 14 мільйонів кілометрів квадратних, а весь регіон (тобто з прилеглими островами і Південним океаном) – більш як 50 мільйонів кілометрів квадратних.

Для порівняння: площа України – 603,6 тисячі кілометрів квадратних. Тобто в Антарктиду поміститься понад 23 України, а в Антарктику – більше 80!" – кажуть у НАНЦ.

Розміри Антарктики впливають на відмінності природних умов у різних її куточках.

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Континент Антарктида складається з двох дуже відмінних частин: Східної та Західної. Вони розділені лінією Трансантарктичних гір і мають різний вік, геологічну будову, клімат тощо.

До Східної належить більша частина високого континентального плато. До Західної – понижена частина континенту, два найбільші шельфові льодовики та Антарктичний півострів.

"Його легко впізнати на карті, адже він виступає, як "відросток". І якщо Антарктида переважно розташована за південним полярним колом, то більша частина Антарктичного півострова – північніше цього кола.

Наша станція "Академік Вернадський" розташована саме біля Антарктичного півострова – приблизно посередині його витягнутого західного узбережжя. На острові Галіндез, що входить в групу Аргентинських островів", – пояснюють науковці.

Станція "Академік Вернадський" позначена стрілкою Фото: НАНЦ

Цей район називають "морською Антарктикою" – там немає екстремально низьких температур, але є багато опадів. Вчені кажуть, що ця місцевість найсприятливіша для розвитку життя, але водночас – найчутливіша до змін навколишнього середовища.

У НАНЦ пояснюють: коли у своїх повідомленнях вони пишуть "район станції "Академік Вернадський" / Аргентинських островів/ Антарктичного півострова / наш район", то мають на увазі саме цю локацію, а не всю Антарктиду чи Антарктику.

"Бо, як ми згадали на початку, Антарктика – дууууже велика. І відповідно – дууууже різна.

Десь тисячами гніздують пінгвіни, а десь немає жодного, десь постійно йде сніг і дощ, а десь – пустелі. Десь температура опускається до рекордних -90°С, а десь і взимку рідко буває -15, десь станції розташовані близько до географічного чи магнітного полюса, а десь – далеко", – наголошують полярники.

Дізнатися більше про цей холодний регіон вони закликають у першій енциклопедії про Антарктику українською мовою, яку створили вчені НАНЦ.

Раніше українські полярники показали унікальні перламутрові хмари над Антарктикою.