Скільки ще часу українці готові терпіти війну? Результати опитування

Частка українців, які й надалі готові нести тягар війни, різко зменшилася та становить 63%.

Від початку повномасштабного вторгнення до лютого 2024 року цей показник був стабільно вищим – понад 70%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас побільшало респондентів, які відповіли, що готові нести тягар війни 1 рік. Тобто сумарно про відносно довгий період зазначили 69%. Кількість тих, хто говорив про коротший період (декілька місяців-півроку) становить 19%.

Скільки часу українці готові терпіти війну? Київський міжнародний інститут соціології

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Зокрема на півдні поменшало тих, хто говорив про умовно довгий період – з 71% до 57%. Такі ж настрої панують у респондентів з Харківської та Донецької областей: у лютому 2024-го понад 70% стверджували, що готові терпіти, скільки буде потрібно, натомість зараз 48% назвали умовно довгий період, з них 38% – "скільки треба".

На заході і в центральних регіонах країни соціологи виявили зростання невизначеності. Проте загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість, що Україна здатна досягти успіху у війні.

12% опитаних не змогли дати відповідь на це запитання. Це втричі більше, порівняно з даними минулих років. Фахівці стверджують, що це "відображає зростання невизначеності майбутнього в очах українців".

Які настрої переважають в суспільстві? Регіональний вимір Київський міжнародний інститут соціології

Також фахівці простежили зв’язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну. Частка тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, тож вони готові терпіти стільки, скільки треба, становить 77%.

Серед тих, хто вірить у "безмежні ресурси Росії", 52% зазначили про готовність терпіти стільки, скільки треба, а 59% говорили умовно довгий період. Також 28% з таких респондентів відповіли, що їхнього терпіння вистачить на декілька місяців.

У гендерному розрізі понад 67% чоловіків та 60% жінок різного віку готові терпіти війну.