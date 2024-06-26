Наскільки українці задоволені життям і як на це вплинула війна? Опитування

За останнє десятиліття до початку повномасштабної війни (2012-2022 роки) рівень задоволеності життям українців поступово зростав. У 2017 та 2022 роках цей показник був вище, ніж у 2011 році (5,1 та 5,2 бала порівняно з 4,5 – за десятибальною шкалою).

Проте після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. В січні 2024 року рівень задоволеності життям знизився до 4,7 бала, а у червні 2024 року залишався майже на тому ж рівні – 4,8 бала.

Про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.

Респонденти оцінювали свій рівень задоволеності за шкалою від 1 до 10, де 1 означає "абсолютно не задоволений", а 10 – "абсолютно задоволений" своїм життям.

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Рівень задоволеності життям в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищий цей показник на заході країни, де середня оцінка становить 5,5 бала. Найменше задоволені життям жителі півдня, де рівень задоволеності сягає лише 3,9 бала. У східному та центральному регіонах цей показник становить 4,4 та 4,7 бала відповідно.

Спостерігається чітка залежність задоволеності життям від віку: чим старша людина, тим нижче її оцінка. Молоді люди до 30 років в середньому оцінюють задоволеність своїм життям на 5,7 бала, тоді як люди старше 60 років – лише на 4,1 бала.

Також рівень задоволеності життям значно вищий у людей з вищим рівнем добробуту: задоволеність зростає від 3,9 бала серед тих, кому не вистачає грошей на їжу, до 6,1 бала серед, хто відповів, що живе забезпечено.

Згідно з результатами опитування, від початку війни зросла кількість українців, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Наприкінці 2022 року таких було 51%, а на початку 2023 року – вже 61%.

Проте зараз цей показник знову знижується. Останнє опитування показало, що лише 33% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, тоді як 47% думають протилежне.

Ці показники кращі за довоєнні: тоді лише 20% українців вірили в правильний напрямок розвитку країни.

Зараз 29% українців вірять, що Україна здатна подолати свої проблеми за кілька років, 46% вважають, що це станеться у більш віддаленому майбутньому, а 11% не вірять у це взагалі.

Наприкінці 2022 – на початку 2023 року оптимізму було більше: тоді 49% вважали, що країна подолає труднощі за кілька років, а лише 3% не вірили в це.

Опитування проводили методом face-to-face у 22 областях України, а також у м. Києві, у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – тільки на тих територіях, які контролює уряд України. Було опитано 2 016 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією громадян.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в українців дещо покращився психологічний стан. Однак рівень задоволеності життям впав нижче за показники 2022 року.