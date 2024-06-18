Понад 70% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати рівні права – опитування

70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України.

Про це свідчать дані опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру "Наш світ" з 26 травня до 1 червня 2024 року.

У 2024 році зросла частка тих, хто ставиться до ЛГБТ нейтрально (з 44,8% до 47,3%), та тих, хто не може визначитися зі своєю позицією, а також зменшилась кількість людей, які негативно ставляться до ЛГБТ (з 38,2% до 32,1%).

14,1% респондентів відповіли, що ставляться до ЛГБТК позитивно. За словами соціологів, серед опитаних більш таке ставлення здебільшого висловлювали жінки та молодь.

Інфографіка про ставлення до ЛГБТК КМІС

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За три роки розрив між тими, хто підтримує цивільне партнерство для одностатевих пар, і тими, кому це не подобається, скоротився майже втричі – з 18,6% до 7%.

Дані про рівні права з ЛГБТК КМІС

Так 28,7% опитаних українців підтримують, а 25,6% українців не заперечують проти одностатевих шлюбів у форматі реєстрованого цивільного партнерства для ЛГБТК.

Серед молодих людей віком 18-29 років рівень підтримки цивільного партнерства (37,3%) вже значно перевищує негативне ставлення (24,9%).

Підтримка одностатевих шлюбів у форматі реєстрованого партнерства КМІС

В опитуванні телефоном взяли участь 2011 повнолітніх респондентів, що мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала: