"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засудила проведення запланованого на 16 червня Маршу Рівності та закликала припинити поширення пропаганди "тоталітарної ідеології".

Про позицію організації повідомили на сайті ВРЦіРО.

На думку членів Ради, Марш Рівності – політичний та ідеологічний захід, для якого підтримка прав людини є лише "маскуванням" справжньої мети – послаблення суспільства країни, яка перебуває у стані війни.

"Насправді цей захід є частиною ліворадикального політичного руху, який є продовженням марксизму минулого та має на меті просування і нав’язування політичної ідеології, яка спрямована на руйнування інституту сім’ї", – заявили представники 16-ти українських церков.

У своєму повідомлення Рада також звернула увагу на положення Конституції України, яке декларує ідеологічну багатоманітність у державі та забороняє визнання будь-якої ідеології як обов’язкової.

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На думку організації, сім’я, природна мужність і жіночність – базові цінності українського народу, на руйнацію яких спрямований Марш.

"Заради майбутнього українського народу та держави, закликаємо припинити поширення пропаганди ще однієї тоталітарної ідеології, пов’язаної з марксизмом, і проведення ганебних заходів", – додали там.

В Українській православній церкві Київського патріархату, яка входить до ВРІіРО, приєдналися до прохання влади та громадянського суспільства не допустити проведення Маршу Рівності – "пропаганди гріховності та аморальності". Там вважають, що ідеологія заходу нібито призведе до "поступової, але автоматичної самоліквідації народу".

Нагадаємо, "КиївПравд" планує провести Марш Рівності вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Спершу захід мали організовувати в Київському метрополітені, однак місцева влада не погодила локацію через те, що об’єкт – частина критичної інфраструктури, і потенційну загрозу безпеці учасників та пасажирів.

12 червня організатори Маршу повідомили, що захід проведуть на вулицях міста неподалік від укриття за попередньої реєстрації учасників.