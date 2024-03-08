У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік

Чисельність жінок у ЗСУ зростає. Про це 8 березня повідомили на каналі Сил оборони, що координується Міністерством оборони.

Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць.

Для порівняння, у 2014 році цей показник становив понад 16,5 тисяч, а у 2023 році – понад 43,4 тисячі.

Серед жінок, які зараз є військовими, 13 487 мають статус учасника бойових дій. Також понад 4 тисячі захисниць перебувають в районі проведення бойових дій.

Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ (не тільки військовослужбовиць) сягнула 62 тисячі. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.

"Дякуємо за Ваш внесок в перемогу!" – кажуть у Силах оборони.

Нагадаємо, торік Military Media Center повідомляв, що у зоні бойових дій перебувають понад 5 тисяч жінок-військових.