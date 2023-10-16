У ЗСУ служить на 40% більше жінок, ніж у 2021 році – Міноборони

У Збройних силах України служить на 40% більше жінок, ніж у 2021 році, і за останні 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч.
Зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць, повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві розповіли про зміни на шляху до гендерної рівності в армії за останні роки.
Зокрема, в Україні скасували офіційні обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.
"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", – кажуть у МОУ.
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Контракт на проходження військової служби можуть укласти жінки віком 18 до 60 років, як і чоловіки (раніше віковий поріг у жінок сягав 40 років).
Також жінкам надали можливість здобувати військову освіту всіх рівнів.
"З 2019-го року уряд дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а згодом і служити за широким переліком посад", – повідомляє МОУ.
Серед інших змін, у ЗСУ з’явились тренінги й семінари щодо рівноправності українського війська, гендерна експертиза для документів, які розробляє МОУ, посада позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ тощо.
"Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних.
Ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини", – також звітує відомство.
Нагадаємо, раніше в Україні офіційно затвердили військову форму для жінок.
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