"Караван лає – собака йде": соцмережі вибухнули мемами на тлі обшуків і суду над Тищенком

25 червня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськового нардепу партії "Слуга народу" Миколі Тищенко.

ДБР також провело обшуки, після чого депутат прибув до Київського Печерського районного суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Поведінка Тищенка під час проведення слідчих дій, а також перед судовим засіданням, створила приводи для нових мемів від користувачів соцмереж. "УП. Життя" зібрала найяскравіші з них.

Зокрема, вірусним став один зі знімків, що оприлюднило ДБР з місця проведення обшуків. На ньому Микола Тищенко, ймовірно, ознайомлюється із текстом підозри.

Користувачі мережі адаптували зображення до української реальності і висунули свої припущення щодо змісту документів.

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На іншому зображені видно гроші, які знайшли у Тищенка правоохоронці.

Коли здаєш хату на Заході України, то будь-яка шафа на кухні виглядає ось так pic.twitter.com/KwmqXDjar7 — Сашко (@serialsnewsua) June 25, 2024

Рідкісний кадр. Микола Тищенко пропонує анентам ДБР вибрати собі сувеніри на памʼять з його колекції іноземних банкнот. pic.twitter.com/MyWpMacdy3 — Andrii Drozda (@DrozdaAndriy) June 25, 2024

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому Микола Тищенко трощить об стіл свій телефон, однак це, за словами речниці ДБР, не завадить слідству отримати з нього інформацію. Українці не оминули затяті спроби народного обранця знищити пристрій, і поділилися відео, які, на їхню думку, нагадують Тищенка в той момент.

Український стендап-комік Антон Тимошенко натякнув, що легендарні моделі кнопкового мобільного телефону Nokia, який і досі пам'ятають українці за його міцність, міг би бути не під силу Тищенку.

Страшний сон Миколи Тищенка. pic.twitter.com/8cLjafEdgX — Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) June 25, 2024

На абсурдність спроби знищити, можливо, один із доказів у присутності працівників ДБР вказали і на сторінці DEFPOINT.

тищенко, який хоче приховати докази



Людина, яка це все знімає: pic.twitter.com/TNqVaPgDQI — DEFPOINT - амуніція, оптика, дрони (@defpointio) June 25, 2024

Українці не залишили без уваги також слова нардепа перед судовим засіданням, за результатами якого йому мають обрати запобіжний захід.

Зокрема, чоловік назвав присутніх "аб’юзерами" і похвалився своєю участю в телевізійних проєктах, як-от "Мастер Шеф", "Ревізор", "Танці з зірками" та "Форд Баярд".

коли у компанії побачив гарну дівчину, на яку хочеш справити враження, але особливо не маєш чим: pic.twitter.com/bWGAY2MYAS — Нік (параноїд андроїд) 🤖 (@NikZharov) June 25, 2024

Відповідаючи журналісткам Тищенко почав: "Як кажуть, караван лає…", але зупинився. Однак його слова продовжили присутні: "…собака йде".

Користувачі створили меми і щодо цього інциденту.

Тищенко дав свідчення в суді pic.twitter.com/3QzgRKQVLD — Yevgeniy Mudzhyri (@mudzhyri) June 25, 2024

У Facebook цей вислів запустив "незворотній" процес – користувачі почали ділитися сталими виразами, які, на їхню думку, також міг би використовувати Микола Тищенко.

Нагадаємо, раніше одіозний депутат встиг потрапити не в один скандал, зокрема порадою журналістці "попити водички", роботою його ресторану "Велюр" під час карантину, а також сексистськими висловлюваннями.