"То яма була страшна в моєму житті": українці відреагували мемами на поразку Ф'юрі у бою з Усиком

19 травня український боксер Олександр Усик переміг британського спортсмена Тайсона Ф’юрі у бою за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Українці не обійшли увагою найяскравіші моменти події і створили десятки мемів.

"УП.Життя" зібрала кращі відео, в яких користувачі соцмереж ділилися враженнями про бій та підготовку до нього.

Зауважимо, що 16 травня, під час церемонії зважування, що передувала бою, Тайсон Ф’юрі демонстративно відмовився брати участь у "битві поглядами" з українським спортсменом, дуркував та навіть влаштував штовханину. Така зухвала поведінка британця дуже повеселила українців і стала новим приводом для створення мемів.

Користувачі продовжили марафон розважальних відео також коментуючи хід самого бою. Окрема увага була зосереджена на 9 раунді, під час якого британець ледь тримався на ногах і був близьким до нокдауну.

А от користувачеві TikTok з ніком barakuda_6996 поєдинок нагадав сцену із серії мультфільмів "Козаки".

Звичайно, куди ж без котиків. Ці лагідні і смішні тварини, які водночас можуть за необхідності за себе постояти, нагадали деяким українцям Олександра Усика.

Користувач vanya17gh іронізує щодо можливої реакції британського спортсмена, якби той володів українською, на результати непростого бою проти нового чемпіона світу.

Раніше ми розповідали про яскраву реакцію користувачів мережі на глобальний збій у Facebook, Instagram та YouTube, який відбувся 5 березня.