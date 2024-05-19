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"То яма була страшна в моєму житті": українці відреагували мемами на поразку Ф'юрі у бою з Усиком

Анна Коваленко — 19 травня, 17:46
То яма була страшна в моєму житті: українці відреагували мемами на поразку Ф'юрі у бою з Усиком
Олександр Усик здобув титул абсолютного чемпіона.
Richard Pelham/Stringer/Getty Images

19 травня український боксер Олександр Усик переміг британського спортсмена Тайсона Ф’юрі у бою за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Українці не обійшли увагою найяскравіші моменти події і створили десятки мемів.

"УП.Життя" зібрала кращі відео, в яких користувачі соцмереж ділилися враженнями про бій та підготовку до нього.

Зауважимо, що 16 травня, під час церемонії зважування, що передувала бою, Тайсон Ф’юрі демонстративно відмовився брати участь у "битві поглядами" з українським спортсменом, дуркував та навіть влаштував штовханину. Така зухвала поведінка британця дуже повеселила українців і стала новим приводом для створення мемів.

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Користувачі продовжили марафон розважальних відео також коментуючи хід самого бою. Окрема увага була зосереджена на 9 раунді, під час якого британець ледь тримався на ногах і був близьким до нокдауну.

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А от користувачеві TikTok з ніком barakuda_6996 поєдинок нагадав сцену із серії мультфільмів "Козаки".

@barakuda_6996

♬ оригинальный звук - Barakuda

Звичайно, куди ж без котиків. Ці лагідні і смішні тварини, які водночас можуть за необхідності за себе постояти, нагадали деяким українцям Олександра Усика.

@soy.iry #CapCut #бокс #усік💪 #перемогазанами💙💛💪 ♬ dźwięk oryginalny - MILICON
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Підняти щити🛡️! Слава Україні🇺🇦!

♬ оригінальний звук - q.x.x.x.x.x.q

Користувач vanya17gh іронізує щодо можливої реакції британського спортсмена, якби той володів українською, на результати непростого бою проти нового чемпіона світу.

@vanya17gh #usykfury #rek @Анка🖤 ♬ оригінальний звук - mp4ua

Раніше ми розповідали про яскраву реакцію користувачів мережі на глобальний збій у Facebook, Instagram та YouTube, який відбувся 5 березня.

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