Рідним полонених і зниклих безвісти надсилатимуть сповіщення через "Дію"

Координаційний штаб надсилатиме сповіщення рідним зниклих безвісти та полонених військових і цивільних через "Дію".

Цей крок спрямований на боротьбу з дезінформацією, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Раніше інформування відбувалося через смс-повідомлення. Цим користувалися шахраї – вони пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію.

"Родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти – вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометувальні повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріплюють лінк, а потім викрадають дані людини", – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У разі зникнення людини її рідним слід залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.

Потім у "Дію" надходитимуть сповіщення про те, що:

заяву підтвердили;

до справи додали певну інформацію;

людина вважалася зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні;

людину звільнили з полону.

Родичі зможуть отримати сповіщення від Координаційного штабу в "Дію", якщо:

авторизовані в ній;

мають верифіковану картку платника податків;

подавали заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.

Нагадаємо, у Координаційному штабі пояснили, чи обмінюють військових, які не мають статусу полоненого.