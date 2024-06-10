Рідним полонених і зниклих безвісти надсилатимуть сповіщення через "Дію"
Координаційний штаб надсилатиме сповіщення рідним зниклих безвісти та полонених військових і цивільних через "Дію".
Цей крок спрямований на боротьбу з дезінформацією, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Раніше інформування відбувалося через смс-повідомлення. Цим користувалися шахраї – вони пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію.
"Родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти – вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометувальні повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріплюють лінк, а потім викрадають дані людини", – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У разі зникнення людини її рідним слід залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.
Потім у "Дію" надходитимуть сповіщення про те, що:
- заяву підтвердили;
- до справи додали певну інформацію;
- людина вважалася зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні;
- людину звільнили з полону.
Родичі зможуть отримати сповіщення від Координаційного штабу в "Дію", якщо:
- авторизовані в ній;
- мають верифіковану картку платника податків;
- подавали заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.
Нагадаємо, у Координаційному штабі пояснили, чи обмінюють військових, які не мають статусу полоненого.