У США за контрабанду судитимуть вчену-росіянку, яка працювала у Гарварді: їй загрожує депортація

Вчену-росіянку, яка працювала у Гарварді, звинувачують у контрабанді

Російська науковиця-нейробіологиня Ксенія Петрова, яка працювала в Гарвардському університеті, постане перед кримінальним судом у США.

Її звинувачують у контрабанді біоматеріалів. Покарання за такий злочин до 20 років ув’язнення.

Про це пише The New York Times.

Ксенія Петрова спеціалізується на клітинній біології та бере участь у розробках, пов’язаних з лікуванням старіння і раку.

Ксенія Петрова спеціалізується на клітинній біології Facebook

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Її затримали в лютому 2025-го в аеропорту Бостона через недекларування зразків ембріонів жаб, яких вона везла з Європи до США на прохання свого наукового керівника.

Вчена визнала, що не задекларувала біоматеріали. Але її захист наполягає: це – адміністративне порушення, яке зазвичай карається штрафом, а не арештом чи депортацією.

Петрова провела останні три місяці у слідчому ізоляторі Луїзіани. Адвокат Петрової, Григорій Романовський, назвав справу "безпідставною" та поставив під сумнів її переведення під варту.

Федеральна прокурорка Лія Б. Фолі оприлюднила відеозаяву – рідкісний крок для таких справ. У ній вона наголосила, що "візовий статус – це привілей, а не право":

"Освіченість або наукова кар’єра не звільняє від закону", – додала прокурорка.

У прес-релізі від 14 травня офіс окружного прокурора США штату Массачусетс заявив, що звинувачення у контрабанді можуть призвести до позбавлення волі на строк до 20 років та штрафів до 250 тисяч доларів.

Юристи зазначають: ця стаття зазвичай використовується проти прибуткових контрабандних схем – наприклад, перевезення екзотичних тварин чи органів вимираючих видів. У цьому випадку вперше зафіксовано її застосування до наукових дослідницьких зразків.

Петрова є однією з численних науковців-негромадян, яких адміністрація Трампа заарештувала або погрожувала їм депортацією, додає The Guardian.

Раніше науковиця поширювала у Facebook дописи на підтримку імпічмента російському диктатору Володимиру Путіну, тож боїться депортації.