Китайського художника-дисидента Ай Вейвея депортували зі Швейцарії

Китайського художника й активіста Ай Вейвей депортували зі Швейцарії вранці у вівторок, 11 лютого. Місцеві прикордонники відмовилися визнавати його португальську візу.

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Як повідомив художник у соцмережах, він прибув до аеропорту Цюріха в понеділок, але там йому одразу ж відмовили у в'їзді.

"Це Швейцарія, а не Португалія", – зацитував Ай Вейвей прикордонника. І супроводив пост світлинами та відео свого недовгого перебування в аеропорті.

Митця відправили в зону очікування, а у вівторок вранці відправили до Лондона рейсом авіакомпанії British Airways.

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У коментарі виданню Artnet Ай Вейвей підтвердив інцидент та пояснив, що йому відмовили у в'їзді до Швейцарії, бо не визнали його шенгенську візу, видану в Португалії.

Китайський художник-дисидент, що був змушений покинути рідну країну через переслідування влади у 2015 році, переїхав до Португалії під час пандемії і відтоді живе і працює там.

Торік ця країна зіштовхнулася з масштабною проблемою з видачею віз: їх оформлювали надто повільно, тож через хвилю невдоволення та позовів португальська влада подовжила дію протермінованих документів.

Втім, швейцарська влада не визнала рішення португальської. "Оскільки Португалія є частиною Шенгенської зони, я очікував, що всі країни Шенгенської зони добре знають про свою політику. Я не розумію, чому Швейцарія, як країна Шенгенської зони, не визнає цього", - сказав Ай.

Мистець назвав дії швейцарських правоохоронців "нерозумними і дегуманізуючими": "Такий дегуманізуючий підхід до подібних питань створює багато проблем для суспільства".

Хто такий Ай Вейвей

Ай Вейвей народився в Пекіні в 1957 році. Після заслання його батька, поета Ай Ціна, ріс у трудових таборах на північному заході Китаю. Спостерігаючи за переслідуваннями батька з боку державної машини, Ай став критиком китайської влади та захисником прав людини.

У 2011 році художника заарештували в аеропорту Пекіна й утримували під вартою 81 день за сфабрикованою справою, пов’язаною з його політичною діяльністю. Тоді до нього прийшла ідея написати мемуари – автобіографія побачила світ наприкінці 2021 року. Українське видання під назвою "1000 років радощів і смутку", що вийшло у видавництві ArtHuss, стало одним з перших перекладів.

Того ж року китайського дисидента визнали найвпливовішим художником світу.

У 2015 році Ай Вейвей покинув Китай. Наразі мешкає в Лісабоні, Португалія.