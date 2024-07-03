"Королева афери": США вислали жінку, яка прикидалася ірландською спадкоємицею і вкрала $170 тисяч

Американську аферистку Маріанну Сміт, яка видавала себе за ірландську спадкоємицю-багачку, екстрадували до Північної Ірландії, де вона постане перед судом.

54-річна жінка брехала про великий спадок і дружбу зі знаменитостями, називала себе відьмою, екстрасенсом та продавала езотеричні послуги, щоб обманом змусити інших дати їй гроші.

Маріанну звинувачують у тому, що вона вкрала понад 170 тисяч доларів у щонайменше 5 людей з 2008 по 2010 роки. Затримати її допоміг один із потерпілих Джонатан Волтон, пишуть The Guardian та AP.

Волтон детально описав злочинну діяльність Сміт у подкасті "Королева шахрайства: ірландська спадкоємиця". Він зібрав свідчення десятків потерпілих.

Деякі з них звинувачували Сміт у створенні фальшивого благодійного фонду для України, інші стверджують, що вона називала себе "посланцем Сатани", "відьмою", тренеркою з хокею, онкохворою пацієнткою та найкращою подругою акторки Дженніфер Еністон.

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З потерпілими вона знайомилася під час роботи в британських іпотечних компаніях, обіцяла їм послуги з інвестування та продажу житла, але потім привласнювала гроші. При цьому вона часто змінювала ім'я та зовнішність.

Джонатану Волтону жінка брехала, що нібито походить з відомої ірландської родини, але у неї тимчасові проблеми з грошима і вона бореться з родичами за спадщину в десятки мільйонів доларів.

Волтон позичив їй гроші й дозволив користуватися своєю кредитною карткою на загальну суму понад 63 тисяч доларів. Спочатку чоловік вірив, що йому повернуть борг, адже чув про її багатомільйонний спадок від сім'ї в Ірландії. Однак це виявилося брехнею.

Ще однією з потерпілих була 50-річна дизайнерка костюмів у Лос-Анджелесі Хізер Сладінскі. Сміт виманила у неї 20 тисяч доларів за "екстрасенсорні читання", фальшиві сеанси лайф-коучингу та інші ритуали.

Mair Smith/Facebook Mair Smith/Facebook Mair Smith/Facebook

Але Хізер вирішила припинити спілкування, коли Маріанна запропонувала їй провести дивний ритуал з живою куркою, щоб повернути свого колишнього хлопця, який мав проти неї заборонний судовий припис.

Потім Маріанна Сміт почала телефонувати з погрозами, і Сладінскі так злякалася, що переїхала з дому. Вона подала заяву в поліцію і дала свідчення на суді.

У 2009 році поліція Белфаста планувала заарештувати Сміт після того, як на неї заявили кілька потерпілих. У столиці Північної Ірландії аферистці висунули звинувачення у крадіжці та шахрайстві, але жінці вдалося втекти – при цьому вона вбила більше десятка собак, які на той час жили з нею.

Через роки слухач подкасту "Королева шахрайства" розповів Волтону, де зупинилася Сміт, а чоловік надав цю інформацію поліції.

23 лютого 2021 року аферистку заарештували в штаті Мен, де вона 2 роки провела за ґратами. А у травні 2024 року суд США схвалив екстрадицію.

"Кажуть, що перо сильніше за меч, але дозвольте мені сказати вам, що подкаст ще сильніший", – сказав Волтон журналістам.

Справу Сміт вже порівнюють зі справою Анни Сорокіної ("Анни Делві") – російської шахрайки, яка вела розкішний спосіб життя у Нью-Йорку чужим коштом, видаючи себе за багату німецьку спадкоємицю. Жінка відсиділа за шахрайство близько 2 років, але Netflix зняли про неї серіал Inventing Anna.