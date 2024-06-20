Литовця, який заявив про намір стати медиком-добровольцем, звинувачують у шахрайстві

Литовського волонтера та журналіста Міндаугаса Йонушаса, який раніше заявляв про свій намір вирушити на війну в Україні як медик-доброволець, звинувачують в обмані та шахрайстві.

Зокрема, медіа Литви пишуть, що активіст зовсім не той, за кого себе видає, а гроші, які він нібито збирав на підтримку України для благодійного фонду Bonitatem, привласнив собі.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з директоркою організації Bonitatem Іриною Герасименко та проаналізувала матеріали литовських ЗМІ, щоб з'ясувати, хто такий насправді Міндаугас Йонушас.

Що відомо про литовського активіста?

До того, як приїхати в Україну, Йонушас став "зіркою" в Литві, адже неодноразово потрапляв у поле зору місцевих ЗМІ.

Медіа TV3 повідомляє, що 36-річний чоловік назвав себе виконавцем поп-музики, модельєром, активістом, журналістом і бізнесменом з Клайпеди.

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У 2007 році він брав участь у національному відборі на Євробачення, де позиціонував себе як письменник. Створив власну торгову марку та модельне агентство.

Також він нещодавно вирушив до України, щоб стати бойовим медиком. Однак медичної освіти та досвіду у цій сфері у нього немає, зазначають журналісти.

Але це не єдина причина, чому литовець покинув батьківщину. За словами блогера Скірмантаса Малінаускаса, він поїхав в Україну шукати собі другу половинку.

Щодо його громадської діяльності відомо, що у 2017 році Міндаугас створив "неурядову організацію психологічної допомоги", яка їздила по литовських школах та спілкувалася з їхніми учнями. Тоді все закінчилося публічними заявами неповнолітніх дівчат, які зазнали сексуальних домагань.

Наразі останні три роки чоловік офіційно ніде не працює та не має журналістської освіти.

Як зазначають литовські ЗМІ, чоловік "завжди прагнув уваги медіа" Міндаугас Йонушес

Йонушас та благодійна діяльність

Міндаугас очолював литовський благодійний фонд Bonitatem, який організували для допомоги України. Натомість зараз ним керує українка Ірина Герасименко.

У коментарі для "УП. Життя" Ірина розповіла, що у квітні 2022 року приїхала до Литви, тікаючи від війни. Тоді ж і познайомилася з Йонушасом.

"Він презентував себе як журналіст, активіст, волонтер. Потім запропонував мені долучитися до їхньої команди. Я писала пресрелізи українською мовою", – зазначила жінка.

У березні 2023 року литовець неочікувано та без пояснень пішов із благодійного фонду, тож крісло директора зайняла Ірина Герасименко.

"Згодом виявилося, що раніше він оформив на організацію кредит на покупку техніки: ноутбук, планшет, два телефони і смарт-годинник. Ми домовилися, що він звернеться в магазин та переоформить його на себе", – пригадала Герасименко.

Однак обіцянку чоловік не виконав, а саму Ірину заблокував у соціальних мережах.

"Як з’ясували, техніку він взяв не в одному магазині. Також має борги перед литовською залізницею, бо оформлював купівлю квитків на організацію.

Наразі справою займається адвокат – він готує позов до суду", – пояснила директорка БФ.

За повідомленнями литовських ЗМІ, чоловік був поп-виконавцем, модельєром та бізнесменом Міндаугас Йонушес Фейсбук

Також Міндаугас Йонушас влаштовував мітинги на підтримку України, на яких збирав кошти на потреби українців та українського війська. Небайдужі робили пожертви у спеціальні скриньки або на його особисті рахунки через PayPal.

За словами людей, які працювали разом з чоловіком, деякі жертвували по декілька тисяч євро. А загалом зібрана сума може сягати 100 тисяч євро.

За словами Ірини, жодних коштів організація не отримала. Звітів про витрачені гроші також немає.

"Це – елементарний шахрай. Найважливішим є те, що гроші неможливо відстежити. Мені відомий лише той факт, що організація мала свої рахунки, але він пропонував перераховувати гроші не на них, а на свої, і тут питання для Державної податкової інспекції", – сказав блогер Скірмантас Малінаускас.

Навіть після того, як Міндаугас зробив заяву про намір замінити на фронті загиблу українську парамедикиню Ірину Цибух, він розпочав збір коштів "на амуніцію". Також попросив гроші у литовських політиків і підприємців.

"Після цього пішла хвиля хейту, розгорівся скандал. Бо в Україні він став героєм, а у Литві його всі висміяли. Він втирався в довіру до журналістів і намагався пропіаритися за рахунок іншої людини", – додала Ірина Герасименко.

Наразі після інциденту чоловік не дає коментарі, не виходить на зв’язок і не робить публічних заяв. За словами Ірини, він втік з Литви та перебуває в Україні.

"УП. Життя" також звернулася до Міндаугаса Йошунаса з проханням прокоментувати цю інформацію. Він відмовився відповідати на питання про те, куди спрямував зібрані гроші, зазначивши, що "бухгалтер підготує звіт наступного тижня".