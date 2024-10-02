Радіодиктант національної єдності-2024: оголосили дату проведення

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Він присвячений до Дня української писемності, який святкуватиметься 27 жовтня.

Про це повідомили у "Суспільне. Культура".

Хто цьогоріч стане автором тексту для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі – розкажуть згодом.

"Українське Радіо" започаткувало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році "задля єднання навколо мови".

"Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові", – зазначають у "Суспільне. Культура".

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Радіодиктант транслюють на всіх платформах "Суспільного": телебаченні, радіо та діджиталі.

Найактивнішими його учасниками є школярі, студенти та викладачі. Однак щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та професій.

Нагадаємо, у 2023 році радіодиктант проводили 27 жовтня. Текст для нього під назвою "Дороги України" написала письменниця, перекладачка та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Тоді на перевірку надійшло близько 20 тисяч листів із диктантами з 39 країн світу. 3 тисячі з них надіслали у паперовому варіанті. Були навіть такі, що написані шрифтом Брайля.

Не допустили жодної помилки лише дві учасниці. Ще п’ятеро людей помилилися один раз. 34 учасники написали текст із двома помилками, а решта – з трьома та більше.