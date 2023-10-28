77-річна львів’янка встановила рекорд, написавши найбільше радіодиктантів

77-річна львів’янка Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних щорічних радіодиктантів національної єдності.

Вона пише їх уже 23 роки поспіль і не пропустила жодного з 2000 року, повідомляє Національний реєстр рекордів України.

"Неймовірна пані Христина Гоянюк ! Каже, що навіть свого дня народження вона не чекає так, як радіодиктанту національної єдності. Її тексти за рівнем грамотності – одні з найкращих в країні", – кажуть у реєстрі.

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У 2020 році пані Гоянюк була єдиною учасницею, яка написала радіодиктант без жодної помилки. Також вона перемогла у 2022 році.

Фото: НРРУ

"Ви, мабуть, подумали: "Ну точно, – вчителька української мови!" Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог.

Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови", – додають у реєстрі.

Нагадаємо, цьогорічний радіодиктант національної єдності, який писали 27 жовтня, називався "Дороги України".

Текст написала поетеса Катерина Калитко, а читав його актор, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному однойменному фільмі Олексій Гнатковський.

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