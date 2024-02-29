Дослідники ставлять під сумнів твердження, що стародавній кит був найважчою твариною в історії

Вчені поставили під сумнів твердження колег, що нібито кит стародавнього виду Perucetus, скам'янілі кістки якого виявили палеонтологи, був найважчою твариною, яка коли-небудь жила, і міг важити понад 200 тонн.

"Ці цифри не мають жодного сенсу", – каже Ніколас Пінсон, палеонтолог із Смітсонівського національного музею природознавства і один з авторів нового дослідження.

У новому дослідженні йдеться про те, що він був великим, але не таким, як сучасні сині кити, пише New York Times. Команда вчених дійшла висновку, що Perucetus, ймовірно, важив від 60 до 70 тонн і за розміром був як кашалот.

Вони також проаналізували скам'янілості синіх китів і надали нову оцінку ваги цього виду. Вона може сягати до 270 тонн – це робить їх найважчими відомими видами в історії тваринного світу.

Порівняння Perucetus colossus (праворуч) із синім китом Фото: Каллен Таунсенд

Вперше про Perucetus стало відомо у 2010 році, коли палеонтолог з Музею природничої історії при Національному університеті Сан-Маркос у Перу Маріо Урбіна помітив кістки тварини в пустелі.

Він разом з колегами розкопав 13 хребців, чотири ребра та частину тазу. Кістки мали багато ознак приналежності до китових видів. Вони були напрочуд великими і важкими.

Доктор Урбіна та його колеги реконструювали повний скелет Perucetus, вивчаючи набагато менших китів, які жили в той самий час. Вони також створили тривимірну модель синього кита і використали її для створення моделі Perucetus.

Завдяки такому підходу вони підрахували, що той важив від 60 до 70 тонн – це набагато менше, ніж визначила інша дослідницька група.

Автор оригінального дослідження Елі Амсон з Державного музею природознавства в Штутгарті (Німеччина) не погодився з новим висновком.

"Цей вимерлий кит мав зовсім іншу біологію, ніж сучасні кити", – сказав він.

Зараз він з колегами створюють власну тривимірну модель стародавнього виду. Вони виявили, що Perucetus був навіть більш схожий на ламантина, ніж вони спочатку вважали. Це підтверджує їхній висновок про те, що він конкурував або перевершував синього кита за вагою.

Доктор Пінсон сказав, що Perucetus залишається великим відкриттям, адже палеонтологи довгий час вважали, що кити еволюціонували до величезних розмірів лише за останні кілька мільйонів років. Навіть при вазі 60 тонн, Perucetus був би гігантом серед ранніх китів.

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