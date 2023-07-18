У Шотландії рятували 55 китів-гринд, які викинулися на берег. Вижив лише один

У Шотландії понад 50 гринд, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег.

Більшість китів швидко загинули, повідомляє Британська організація дайверів для порятунку морських жителів (BDMLR).

Лише 15 ссавців були живі на момент прибуття рятувальників, але зрештою вижив лише один.

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"16 липня близько 7-ї години ранку, BDMLR отримали повідомлення про масове викидання на берег близько 55 китів-гринд на острові Льюїс, Шотландія.

На жаль, жоден з них (окрім одного, якого перенесли з мілини раніше) не пережив цього випробування", – повідомили зоозахисники.

Фото: BDMLR

Інцидент стався на узбережжі біля села Норт-Толста на острові Льюїс.

Рятувальна операція була неймовірно складна, пригадують волонтери BDMLR.

На допомогу морським ссавцям приїхали медики з різних регіонів Англії та Шотландії, берегова охорона та пожежно-рятувальна служба. Також для порятунку китів задіяли цивільну авіацію.

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Гринди викинулися на берег шотландського острова Льюїс

Рятувальники намагалися повернути у море двох найбільш активних китів, але один з них не зміг втриматися на воді і згодом загинув, а інша тварина успішно врятувалася.

Потім загинули ще три кити. Вісім дорослих гринд і четверо дитинчат ще дихали, але вони вже довго пробули на мілині, а море було неспокйним.

Один з директорів BDMLR Ден Джарвіс розповів CNN, що кити можуть вижити на суші лише близько 6 годин, перш ніж їхній стан почне погіршуватися.





Китів намагалися рятувати багато служб. Задіяли навіть цивільну авіацію

Приблизно о 15:30 ветеринар, берегова охорона, пожежники, рятувальники та судмедексперт дійшли висновку, що гринд не вдасться безпечно повернути у море.

Решту китів вирішили евтаназувати, щоб вони не страждали.

На жаль, вижив лише один кит, а решту вцілілих евтаназували з міркувань гуманності

Згодом ветеринари виявили, що в одного з загиблих китів був вагінальний пролапс ("випадіння" піхви).

"Наразі є підозра, що вся група викинулася на мілину через те, що одна з самок народила. Гринди відомі своїми сильними соціальними зв'язками, тому часто, коли один кит потрапляє в скрутне становище і сідає на мілину, інші йдуть за ним", – пояснюють зоорятівники.

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Ветеринари припускають, що група китів могла викинутися на берег через невдалі пологи однієї з самок

Для порятунку китів задіяли дуже багато служб та навіть цивільну авіацію.

На жаль, операція мала "сумний результат", кажуть волонтери BDMLR.

Нагадаємо, раніше сотні гринд викинулися на берег в Австралії у той самий день, що і в 2020 році.