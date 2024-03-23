Науковці відтворили "демонічні" обличчя, які бачив пацієнт з рідкісним розладом

За допомогою комп’ютерних технологій вчені відтворили викривлені обличчя, які бачив 59-річний Віктор Шарра, що хворів на прозопометаморфопсію – рідкісну неврологічну недугу, при якій порушене зорове сприйняття.

Пацієнти з цим розладом бачать лиця спотвореними за формою, текстурою, положенням або кольором, пише Sky News.

Прозопометаморфопсія може виникнути внаслідок травми голови, інфаркту мозку, епілепсії, мігрені та галюцинацій. Розлад також може проявлятися без виявлених структурних змін мозку.

Коли Віктор Шарра прокинувся одного дня в листопаді 2020 року, він злякався, що потрапив у якийсь "демонічний світ".

Чоловік дивився на обличчя людей, які здавалися йому "демонічними", з відтягнутими назад вухами, носами і ротами, з глибокими зморшками на чолі, щоках і підборідді.

"Ви не можете собі уявити, наскільки це було страшно", – сказав 59-річний Віктор.

У ході дослідження, результати якого опублікували в науковому журналі The Lancet, науковці виявили, що в реальному житті обличчя були спотвореними. Натомість на екрані чи папері вони виглядали нормально.

Тож дослідники вирішили відтворити ці спотворення у вигляді зображень завдяки комп’ютерному моделюванню.

"Спостерігаючи за спотвореним обличчям в реальності та фотографією на екрані комп'ютера, яка сприймалася як неспотворена, він надавав зворотний зв'язок у реальному часі про відмінності між ними.

Потім ми використовували комп’ютерні технології для редагування зображень, щоб змінити кожну фотографію так, щоб вона відповідала його особистому сприйняттю”, – розповіли автори дослідження.

Вчені кажуть, таких зображень раніше не генерували, а саме захворювання є малодослідженим.

Раніше ми розповідали, чому люди бачать обличчя чи візерунки там, де їх немає.