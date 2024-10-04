Гарбузова лихоманка. Солодкі та солоні страви з гарбуза, сніданки та заготовки

Гарбуз – найосінніший продукт, який тільки можна вигадати. На цілу пору року він стає інгредієнтом для солодких і солоних страв, випічки, напоїв, супів, елементом декору, а завдяки тому, що гарно зберігається, ним ще й можна запастися на зиму.

Гарбуз добре смакує також сирим, він ароматний, яскравий та багатий вітамінами. До нього пасують різні спеції та комбінації продуктів. Ми впевнені, у вас є власні облюбовані рецепти, але якщо раптом гарбуз опинився у вас в холодильнику випадково – беріть наші.

"Українська правда. Життя" пропонує страви з гарбуза на кожен смак. Тут ви знайдете прості сніданки, вишукані страви на святковий стіл або для романтичної осінньої вечері, ароматні десерти та страви, якими частувалися герої світу Гаррі Поттера.

Гайда покажемо, що можна приготувати з гарбуза!

ВІДЕО ДНЯ

Гарбуз: користь і шкода

Користь від гарбуза для організму неоціненна, але як і усі продукти, він має свої рекомендації для вживання та обмеження.

Гарбуз багатий на вітаміни А, С, Е, групи В, мідь, марганець, залізо, містить невелику кількіість магнію, цинку, фолієвої кислоти та фосфору. Цей овоч (з погляду ботаніки фрукт, хоча за поживністю більше схожий на овоч, яким у нас його і прийнято вважати) містить і білки, і жири, і вуглеводи, він низькокалорійний, адже на 94% складається з води.

Наприклад, склянка пюре з відвареного гарбуза (245 г) містить всього 49 калорій. Овоч містить багато клітковини, тож допомагає почуватися ситим тривалий час.

Вживання гарбуза є непоганою підтримкою імунітету. Вітаміни та мікроелементи, які містяться в ньому здатні захистити зір від хвороб у похилому віці.

Гарбуз містить багато антиоксидантів, які захищають клітини організму від впливу вільних радикалів. Існують дослідження, які засвідчили зниження розвитку раку шлунка, підшлункової, горла та молочних залоз у людей, які вживають їжу, багату на альфа- та бета-каротини. У гарбузі їх вдосталь.

Гарбуз корисний для покращення метаболізму, роботи серця і судин. М’якоть овоча має сечогінну та послаблюючу дію.

Втім, є ті, кому гарбуз може нашкодити. Краще проконсультуватися з лікарем до вживання цього овоча, якщо:

у вас низька кислотність шлунку;

порушений кислотно-лужний баланс;

є схильність до появи кишкових коліків;

хочете їсти сирий гарбуз і маєте підвищений цукор в крові

Тож додаючи гарбуз у свій раціон, робіть це з увагою до стану свого здоров’я.

Страви з гарбуза

Солодкі страви

Гарбузові оладки

В оригінальному рецепті зовсім немає цукру, тож страва лиш злегка солодка. Ми рекомендуємо додати максимум пакетик ванільного цукру, а краще – взагалі не додавати, адже гарбуз сам по собі має солод. Це дозволить зберегти максимум смаку та користі страви.

Це не просто оладки, це справжнісінькі гарбузові деруни чи тертюхи. Тож ви можете експериментувати з цим рецептом як душа забажає: додати батат, мускатний горіх та кардамон, прибрати корицю й додати трохи картоплі, цибулинку, сіль та перець. Смак буде щоразу різний, тож цей рецепт – ідеальна база сніданку.

Інгредієнти (на дві порції):

250 г гарбуза

4 ст.л. без гірки борошна (будь-якого до смаку)

4 ст.л. йогурту

0,5 ч.л. розпушувача

2 яйця

кориця, ваніль та цукор до смаку

Для подачі присипте оладки цукровою пудрою або полийте згущівкою. Rawlik/Depositphotos

Приготування:

Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати решту інгредієнтів, перемішати до однорідності та сформувати ложкою або руками оладки. Викласти на антипригарну сковорідку (або на звичайну, змащену краплею олії) й обсмажувати під кришкою на невеликому вогні з обох сторін до рум’яності.

Цукати з гарбуза

Обирайте для цукатів десертні сорти гарбузів – вони яскравіші візуально і мають виразніший смак.

Інгредієнти:

2 кг очищеного гарбуза без шкірки та м’якоті

1 кг цукру

Цедра та сік половини лимона або апельсина

кукурудзяний крохмаль

цукрова пудра

Якщо хочете, аби цукати були м'які, ріжте гарбуз більшими шматками. qwartm/Depositphotos

Приготування:

Гарбуз нарізати кубиками, покласти в каструлю та засипати цукром. Залишити годину, аби пустив сік, за цей час його кілька разів акуратно перемішати. Натерти цедру лимона на дрібну терку, вичавити з нього сік і додати до гарбуза. Поставити на невеликий вогонь і варити годину, періодично помішуючи. Залишити вистигати на ніч.

Вранці процідити через друшляк і викласти в сушарку або на деко, застелене пергаментом. У сушарці цукати готуються за температури 60° С близько 10-13 годин, в духовці з привідкритими дверцятами за температури 70° С – від 4 годин. Час приготування залежить від товщини та розміру цукатів.

Коли цукати будуть готові, дати повністю охолонути, злегка посипати крохмалем та цукровою пудрою й перекласти в банку з кришкою.

Гарбузові палюшки

Цю страву називають по-різному: ліниві вареники, ньокі, палюшки, галушки. Ще один гарбузовий сніданок, який може бути як солодким, так і солоним.

Аби галушки стали солодкі – приберіть з рецепта твердий сир, додайте ваніль, а замість соусу – полийте сметаною та джемом. У солоному варіанті обов’язково спробуйте додати пармезан – або замість твердого сиру, або на додачу. Смак буде набагато яскравіший.

Інгредієнти для тіста:

1 кг гарбуза

350 г картоплі

2 яйця

50 г твердого тертого сиру

450 – 500 г муки

Сіль, мускатний горіх

для соусу

1 ст.л. вершкового масла

1 ст.л. муки

1,5 склянки молока

1 пачка плавленого вершкового сиру

Сіль, перець, приправи до смаку

Приготування:

Гарбуз очистити від шкірки і нарізати невеликими кубиками. Викласти в скляну форму, додати трошки води і запікати в духовці приблизно 25 хвилин. Він має бути м'яким.

Картоплю нарізати кубиками і відварити. Важливо, щоб гарбуз і картопля не чекали одне на одного, а були приготовані одночасно.

Приготовані гарбуз і картоплю розтерти виделкою чи товкачем так, аби вийшло одорідне пюре, без грудочок. Це й буде основа для палюшок.

До пюре додати яйця, натертий сир, сіль та мускатний горіх та перемішати.

Поступово, частинами вмішати все борошно. Тісто спершу місити ложкою, далі руками.

Готуємо соус: на розігріту сковорідку покласти масло і борошно. помішуючи підсмажити борошно до ледь карамельного кольору.

Додати холодне молоко, посолити і вимішати вінчиком. Додати спеції і готувати, постійно помішуючи до загустіння. Коли трохи загус, зняти з вогню і додати подрібнений плавлений сирок. Розмішати й залишити плавитися під кришкою.

Закип'ятити в каструлі воду, сформувати палюшки ложками (однією набрати трохи тіста, іншою зіштовхнути його у воду). Варити помішуючи, після того, як піднялися на поверхню води ще 3-4 хвилини.

Постівити соус знову на вогонь, аби весь сир остаточно розтопився. Палюшки дістати з окропу покласти в соус. Вимішати й подавати до столу.

Гарбузові сінабони

Кажуть, пахощі кориці, ванілі та випічки допомагають продати нерухомість – люди підсвідомо відчувають себе затишно та хочуть залишитися. Якщо це так, будьте обережні з гостями, для яких готуватимете ці сінабони – ви не спекаєтеся їх, доки не закінчаться ці пухкі булочки. Гарбуз додає нотку пряності до аромату й тісто стає неймовірно красивого кольору. Радимо готувати одразу дві норми, пиріжки точно вдадуться з першого разу.

Важливо: всі продукти для приготування цинабонів мають бути кімнатної температури.

Інгредієнти:

40 г цукру

90 г молока

1 ч.л. сухих дріжджів

120 г гарбузового пюре (1 невеликий гарбузик)

1 яйце

300 г борошна + до 100 г на присипання робочої поверхні

0.5 ч.л. солі

0.5 ч.л. кориці

40 г м’якого масла

100 г цукру

2 ч.л. кориці

50 г м’якого масла

Для сирної помадки:

125 г вершкового сиру

15 мл молока

30 г цукрової пудри

Приготування:

Спершу миємо та очищаємо гарбуз від м’якоті, нарізаємо на невеликі шматочки. Складаємо у миску, додаємо трохи води (зо дві столові ложки) і ставимо у мікрохвильовку під кришку на 5-8 хвилин. Гарбуз має приготуватися до стану, коли його буде дуже легко проткнути зубочисткою. Очищаємо від шкірки та збиваємо блендером до консистенції класичного картопляного пюре (якщо потрібно, можна доливати кип’ячену воду). Пюре краще після блендера перетерти через сито, аби консистенція була ідеальна.

Готуємо опару: 40 г цукру всипати до 90 г молока, додати чайну ложку сухих дріжджів. Змішати вінчиком та відставити відпочивати.

120 г гарбузового пюре змішати з одним яйцем до однорідної маси.

В окремій посудині до 300 г борошна всипати пів чайної ложки солі та стільки ж кориці й перемішати. Влити в борошно опару та гарбуз й вимішувати спершу лопаткою, а потім руками. Вмішати в нього 40 г м’якого масла. Тісто буде липке, можна додати трошки борошна, але краще цього не робити, аби цинабони були пухкими і не забитими.

Змащеними олією руками перекласти замішане тісто у змащену велику миску, аби росло, та відставити на годину.

Для начинки 100 г цукру змішати з 2 ч.л. кориці.

Через годину посипати тісто борошном та обім’яти. Вимішувати упродовж двох хвилин, підсипаючи трохи борошна. Тісто має бути дуже м’яке і не майже не липнути.

Ще раз посипати борошном і розкатати у прямокутник, розміром приблизно 50х30 см. Поверхню прямокутника рівномірно змастити м’яким маслом та посипати цукром з корицею. Ніжно, але тісненько закрутити у рулет, кінці защіпнути. Розрізати на 9 частин кулінарною ниткою.

Цинабони викласти у форму, встелену пергаментом, злегка приплюснувши. Боками вони мають ледь торкатися одне одного. Відставити рости 45 хвилин.

Випікати у духовці за температури 180°С 25 хвилин. Тим часом приготувати помадку – змішати вершковий сир з пудрою та молоком до однорідності. Спеченим цинабонам дати відпочити 10 хвилин та на все ще теплі нанести крем.

Гарбузовий сік

Якщо хочете максимально корисний сік – тоді вам підійде гарбузовий фреш, можна з яблуками чи морквою. Він чудово смакує, трохи солодкуватий, а яблуко додасть ще й легку кислинку.

Однак, ми пропонуємо буквально спробувати осінь на смак. Цей напій у всіх частинах книги про Гаррі Поттера згадувався чи не найчастіше з усіх страв та напоїв – його пили буквально як воду. Готуйте, вмикайте улюблений епізод усієї серії про "хлопчика, який вижив" – але перед тим вгадайте-но, з якої це частини?

"Гравці принесли печиво, цукерки і пляшки з гарбузовим соком. Тільки но вони обступили Гарріне ліжко й налаштувалися на непогану вечірку, як до палати вбігла мадам Помфрі:

– Хлопцеві потрібен спокій, у нього має вирости тридцять три кістки! Геть звідси!"

Інгредієнти:

500 г грубо нарізаного гарбуза

200 г цукру

1,5 л води

1 пакет лимонної кислоти

10 мл абрикосового харчового ароматизатора

ваніль

газована вода (за смаком)

За таким же рецептом можна спробувати готувати гарячий гарбузовий напій. До нього пасуватимуть спеції для глінтвейну. Svetlana Parnikova/Getty Images

Приготування:

Розігрійте духовку до 175°. Кожен шматок гарбуза загорніть у фольгу, покладіть на деко і запікайте 20 хвилин або поки не розм’якне.

Зніміть шкірку та покладіть шматочки гарбуза в глибоку посудину. Збийте ручним блендером до однорідної маси.

Перекладіть гарбузове пюре у каструлю з товстим дном чи казанок, додайте воду і цукор. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь – постійно помішуйте і хай покипить хвилин 20. Тоді додайте лимонну кислоту, абрикосовий ароматизатор та ваніль.

Добре перемішайте та розлийте у дві літрові банки (краще їх попередньо обробити окропом). Закрийте капроновою чи металевою кришкою і поставте в холодильник.

Зберігатися у холодильнику такий напій може 3-4 дні. Краще смакує охолодженим. Якщо смак занадто концентрований – розбавте газованою водою.

Солоні страви

Гарбузові пиріжки з книг про Гаррі Поттера

Ще одна страва, яка зустрічається в серії книг про Гаррі Поттера дуже часто. Такі пиріжки продавали в Гогвортському експресі, їх подавали у самій школі, але саме цей рецепт – від найкращої кулінарки світу за версією Гаррі, від Моллі Візлі.

Вони несолодкі, соковиті, чудово підійдуть на ланч, пасуватимуть до чорного чаю з лимоном чи кефіру. Дуже осінній та ароматний перекус, приготування якого не потребує багато зусиль.

Інгредієнти для тіста:

350 г борошна + для посипання

200 г вершкового масла

150 г сметани

для начинки

1 маленький гарбуз Хокайдо, почищений та дрібно натертий

50 г сметани

1 яйце

сіль, перець, трохи мускатного горіха та гарбузової олії

На етапі формування пиріжків вони схожі на великі вареники. samurkas/Depositphotos

Приготування:

Змішати в мисці борошно, масло і сметану й замісити однорідне тягуче тісто. Щільно загорніть його у плівку та поставте в холодильник на 1-2 години.

Розігрійте духовку до 175°С, на налаштуванні "верхній та нижній підігрів".

На посипаній борошном поверхні тоненько розкатайте тісто. Виріжте кружальця, діаметром приблизно 10 см. Перекладіть їх на застелене деко так, щоб між ними лишалося трохи вільного місця.

У великій каструлі на середньому вогні змішайте натертий гарбуз, гарбузову олію та трішки солі. Протушкуйте, постійно помішуючи, потім перебийте ручним блендером в пюре. Додайте сметану, перець і мускатний горіх. Додайте яйце, ретельно все змішайте. Зніміть начинку з вогню та дозвольте їй трохи охолонути.

Викладіть на кожне кружальце тіста приблизно столову ложку начинки. Складіть пиріжки навпіл та защипніть краї руками чи виделкою. У кожному пиріжку гострим ножем зробіть по три надрізи. Змажте пиріжки яйцем, збитим із молоком, та випікайте приблизно 20 хвилин або поки пиріжки не стануть золотистими. Подавайте теплими.

Галета з гарбузом і сиром фета

Галета – це найкраще рішення для випічки із сезонними ягодами, та фруктами. Але чому не приготувати й з гарбузом? Це дуже "інстаграмна" страва, яскравий гарбуз, обрамлений пісочним тістом й присипаний фетою виглядає справді затишно.

Буде ще краще, якщо до пирога додати пармезан не лише в тісто, а й у начинку, а зверху викласти свіже листя базиліку та додати кілька крапель бальзамічного оцту.

Інгредієнти:

для тіста

2 ст.л. борошна

50 г вершкового масла

20 г тертого пармезану

3 ст.л. молока

сіль

для начинки

450 г гарбуза

2 ст.л. оливкової олії

100 г сиру фета

сіль, перець, прованські трави

Фету можна замінити на крем-сир, розсільну моцарелу чи навіть камамбер або брі. Або ж додати різні сири одночасно. timolina/Depositphotos

Приготування:

Охолоджене вершкове масло нарізати дрібними кубиками, змішати з борошном, сіллю, та пармезаном. У суміш поступово влити молоко. Замісити гладке, еластичне тісто, скачати його в кулю, обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.

Гарбуз почистити і нарізати на шматочки не товстіші за 1 см. Викласти на деко, скропити оливковою олією, додати спеції і запікати 15 хвилин. Дати охолонути.

Тісто розкачати в коло, діаметром приблизно 25 см. Відступивши від краю кілька сантиметрів, викласти гарбуз, зверху розкришити фету. Краї тіста загорнути всередину.

Випікати у розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин.

Інста-паста з гарбуза

Цього літа чи не кожен спробував готувати пасту з кабачка – коли замість лапші чи спагетті тонесенькими довгими слаймаси нарізають кабачок. Користі в такій овочевій лапші більше і на смак вона ніжна та соковита. То чому б не спробувати приготувати таку ж з гарбуза?

Головне – ідея, цей рецепт, як конструктор. Курку можна замінити на червону рибу чи шинку, експериментувати з сирами, додати тоненько нарізану паприку. Результат буде незмінно добрим.

Інгредієнти:

невеликий гарбуз гітара

400 г курячого філе

3 зубчики часнику

5-10 помідорів чері (можна й звичайні, нарізані великими шматками)

вершкове масло для обсмажування

50 г пармезану

200 мл вершків

80 г крем-сиру

сіль, перець та зелень

Приготування:

Гарбуз почистити і нарізати овочерізкою на довгі слайси.

М’ясо нарізати кубиками, обсмажити на сковорідці, додаючи трохи вершкового масла до майже готовності. Викласти в окрему посудину. На цій же сковорідці злегка обсмажити подрібнений часник, додати розрізані навпіл чері, обсмажити їх хвилинку і залити вершками.

У вершки викласти слайси гарбуза. Зверху ледь полити його кип’яченою водою, присипати пармезаном і накрити кришкою. Коли гарбуз почне м’якнути, додати м’ясо, крем-сир, спеції, зелень і ще пармезану й тушкувати кілька хвилин до готовності.

Класичний гарбузовий крем-суп

У такий суп просто чудово додавати багато спецій. Гострий перець чилі, копчена і звичайна паприка, карі, куркума – обирайте, до чого більше лежить душа, але обов’язково додавайте їх.

Гарбузовий крем-суп дуже ситний. Хочете ще поживніше – приготуйте на курячому бульйоні. До нього пасують крутони та грінки, брускети з лососем і пряним вершковим маслом. Обов’язково приготуйте восени цю страву!

Інгредієнти

1 гарбуз мускатний

2 середні картоплини

цибулина

морквина

2 зубчики часнику

500 мл води

120 мл вершків

1 ст.л. вершкового масла для засмажки

2 ст.л. оливкової олії для засмажки

спеції та прянощі на смак (сіль, перець, орегано, паприка, карі, та мускатний горіх)

Приготування:

Гарбуз, картоплю і моркву почистити і подрібнити невеликими шматочками. Цибулю нарізати кубиками і обсмажити разом з часником у товстостінній каструлі на вершковому маслі з додаванням оливкової олії. Смажити, помішуючи до злегка золотистого кольору, додати моркву. Постійно помішуючи смажити, доки морква не почне світлішати.

Далі додати картоплю і трошки підсмажити її. Усе підсмажування займе приблизно 10 хвилин. До засмажки додати нарізаний гарбуз, вимішати і потримати на вогні ще 3 хвилини.

Далі все це залити гарячою водою (кількість залежить від бажаної густини супу). Додати карі, солодку паприку, орегано, перець і сіль на смак та дрібку мускатного горіха. Варити, доки овочі не стануть дуже м’які. Зняти з вогню, додати вершки і пробити блендером до однорідної консистенції. Подавати з фетою, насінням льону і гарбузовим насінням.

Крученики з гарбузом

Класична страва української кухні в новій інтерпретації від шефа Юрія Ковриженка. Ці крученики здивують гостей, смакуватимуть і дорослим, і дітям та не вимагають великих зусиль та кулінарних здібностей.

Інгредієнти:

1 ціле куряче філе

150 г грибів(або 30 г сухих)

250 г цибулі

50 г олії

500 г гарбуза

50 г вершків

25 г сиру

1 зубок часника

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Куряче філе порізати на шматочки, відбити. Посолити, поперчити до смаку. Гриби порізати дрібно (якщо сухі, то замочити у воді, а потім віджати і порізати). Гарбуз почистити від шкірки, порізати кубиками.

Цибулю порізати дрібними кубиками, розділити на дві частини. Одну посмажити з грибами, посолити, поперчити. Другу – пасерувати з гарбузом та часником, додати води і варити до розмʼякшення гарбуза.

До готового гарбуза з цибулею додати вершки, збити блендером до однорідної консистенції. У курячі відбивні загорнути смажені гриби з цибулею. Викласти на деко, змащене олією, полити соусом з гарбуза та посипати тертим сиром.

Запікати у розігрітій духовці за температури 190°С 15 хвилин. Залишок соусу можна їсти як суп.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"