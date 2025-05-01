Студента відрахували з українського вишу через перебування в окупації: омбудсмен втрутився

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася жінка, чий племінник проживає на тимчасово окупованій території та навчається в українському університеті.

За її словами, хлопця відрахували з вишу попри те, що він сумлінно навчався онлайн і виконав усі вимоги освітньої програми.

Виявилося, що хлопцю відмовили в участі в атестації через те, що він не перебуває на підконтрольній Україні території або за кордоном, розповів Дмитро Лубінець.

Омбудсмен ініціював зустріч із керівництвом університету. У результаті вдалося знайти рішення: студента поновили, і в червні він зможе пройти атестацію дистанційно.

"Питання забезпечення права на освіту для молоді з ТОТ України перебуває на моєму особистому контролі", – наголосив Уповноважений.

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В Офісі Омбудсмана нагадують: якщо ваші права порушили, ви можете звернутись до Уповноваженого за адресами: