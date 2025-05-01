Студента відрахували з українського вишу через перебування в окупації: омбудсмен втрутився
До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася жінка, чий племінник проживає на тимчасово окупованій території та навчається в українському університеті.
За її словами, хлопця відрахували з вишу попри те, що він сумлінно навчався онлайн і виконав усі вимоги освітньої програми.
Виявилося, що хлопцю відмовили в участі в атестації через те, що він не перебуває на підконтрольній Україні території або за кордоном, розповів Дмитро Лубінець.
Омбудсмен ініціював зустріч із керівництвом університету. У результаті вдалося знайти рішення: студента поновили, і в червні він зможе пройти атестацію дистанційно.
"Питання забезпечення права на освіту для молоді з ТОТ України перебуває на моєму особистому контролі", – наголосив Уповноважений.
В Офісі Омбудсмана нагадують: якщо ваші права порушили, ви можете звернутись до Уповноваженого за адресами:
- вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- електронна пошта: [email protected];
- телефони: 0800501720;0442997408;
- з ТОТ: +380934068017 (WhatsApp, Viber, Telegram).