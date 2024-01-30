Секретаря Коломийської міськради, який порівняв депутатку з відьмою, звільнили – омбудсмен

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 січня 2024

Секретаря Коломийської міської ради звільнили з посади. Минулого року його розкритикували через образливе висловлювання на адресу депутатки.

Посадовець Андрій Куничак порівняв жінку з "відьмою", а омбудсмен визнав це "дискримінацією за ознакою статі".

Нещодавно міськрада достроково припинила повноваження секретаря, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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"За інформацією, поширеною в ЗМІ, під час засідання Коломийської міської ради у листопаді минулого року секретар цієї ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради.

Згодом до мене звернулась і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою", – написав Лубінець.

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  Коломийська міськрада, фото ілюстративне. Автор: VargaA/commons.wikimedia.org

Постійна комісія розглянула питання неетичної поведінки секретаря, врахувавши рекомендації омбудсмена.

Обидві сторони були присутні. У Коломийській міськраді вирішили достроково припинити повноваження секретаря Куничака.

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"Будь-який вид дискримінації – це порушення прав людини!" – наголошує Лубінець.

Нагадаємо, інцидент стався у листопаді минулого року на Івано-Франківщині під час сесії міськради. Тоді депутати планували розглянути питання про дострокове припинення повноважень секретаря. 

Під час виступу з трибуни Куничак звернувся до депутатки Галини Белі зі словами: "Будь ласка, не дивіться на мене так!" На її запитання "Як?" він відповів: "Як відьма!". 

Про висловлювання Куничака написала низка ЗМІ, а сама Галина Беля зареєструвала петицію про дострокове припинення його повноважень.

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