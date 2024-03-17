Українські полярники показали "пінгвінів-верхолазів": вони загніздувалися на висоті 295 метрів

Субантарктичний пінгвін із пташеням на висоті майже 300 метрів над рівнем моря

Полярники з арктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зафіксували субантарктичного пінгвіна, який зі своєю парою облаштував гніздо на висоті майже 300 метрів над рівнем моря. Цей випадок вони називають особливим.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Для розуміння, як це високо: біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, який рахував птахів, спускався звідти понад пів години.

Пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де є українська антарктична станція "Академік Вернадський", – розповідають полярники.

Досі найвищими точками, де вчені знаходили гнізда пінгвінів, були скелі на островах Бут та Ховгард – їхня висота сягала 180 метрів над рівнем моря.

"Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно, більше шансів на успішне виведення потомства.

Але чому деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини – вчені поки не мають логічного пояснення", – кажуть у НАНЦ.

Вони припускають, що така тенденція може бути пов'язана з відсутністю вільних від снігу ділянок у час початку гніздування птахів. Це може спонукати пінгвінів шукати місця, де швидше сходить сніг.

"А, може, їм просто подобається чудовий краєвид на Антарктику, який відкривається з таких місць", – жартують учені.

У НАНЦ також нагадують, що українські вчені постійно відстежують динаміку поширення та розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.

Раніше ми писали, що українські полярники показали першу зустріч із фінвалом – одним із найбільших китів у світі.