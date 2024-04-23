У Бельгії чоловіка виправдали у водінні в нетверезому стані: його організм сам виробляє алкоголь

Організм людей із цим синдром виробляє той самий тип алкоголю, який є в спиртних напоях

У Бельгії виправдали чоловіка, якого звинувачували у водінні в нетверезому стані. У його крові справді був алкоголь, однак бельгієць його не вживав. Організм чоловіка сам виробляє спиртовмісні сполуки.

Троє лікарів, які незалежно один від одного обстежили бельгійця, підтвердили у нього надзвичайно рідкісний медичний стан – синдром автоброварні, повідомляє The Guardian.

У вироку суддя підкреслив, що підсудний, ім'я якого не називають, не відчував симптомів сп'яніння.

Ліза Флорін, клінічна біологиня з бельгійської лікарні AZ Sint-Lucas, розповіла виданню, що в організмі пацієнтів із синдромом автоброварні виробляється спирт етанол, який міститься в алкогольних напоях.

За її словами, зазвичай люди мало відчувають його вплив, однак у них можуть спостерігатися симптоми алкогольного сп’яніння, як-от невиразна мова, втрата рухових функцій, запаморочення та відрижка.

Як зазначають вчені, при синдромі автоброварні достатня для сп'яніння кількість етанолу виробляється шляхом ендогенного бродіння всередині травної системи.

Збудником цього стану вважають дріжджі Saccharomyces cerevisiae. Варіант синдрому трапляється також у людей, які мають порушення роботи печінки, що не дозволяють їй нормально відділяти або розщеплювати алкоголь.

Раніше вчені з'ясували, як розлади настрою впливають на шанси отримати водійські права.