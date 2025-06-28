Вбив 14-річного хлопчика: у Лондоні судили чоловіка, який атакував перехожих самурайським мечем

У Лондоні судили чоловіка, який вбив 14-річного хлопчика самурайським мечем і поранив 5 дорослих людей.

Зловмисника Маркуса Ардіні Монзо засудили до довічного ув’язнення, повідомляють The Guardian, ABC i Sky News.

Перш ніж отримати право на дострокове звільнення, він мусить відсидіти щонайменше 40 років.

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Маркус Монзо – 37-річний чоловік іспансько-бразильського походження, який жив у Східному Лондоні і працював курʼєром.

За даними слідства, 30 квітня 2024 року він виїхав у місто своєму фургоні, де була катана і самурайський меч.

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Спочатку чоловік врізався у пішохода Донато Івуле, а коли той намагався втекти, нападник вийшов із авто з мечем і поранив Івуле.

Потім він підкрався ззаду до 14-річного Даніеля Анджоріна, коли той прямував до школи, та майже обезголовив його, завдавши смертельного удару в шию.

Коли поліціянтка Ясмін Мечем-Вітфілд намагалася зупинити вбивцю, Монзо кілька разів вдарив її мечем, спричинивши серйозні травми.

Потім кілер увірвався до будинку Генрі Де Лос Ріоса Поланії та Сінді Аріас, які спали разом із маленькою дитиною, і поранив батька сімейства.

Інспектор поліції Молой Кемпбелл загнав нападника на парковку і затримав його, але також отримав поріз руки.

Сам злочинець після затримання заявив поліції, що має альтернативне его "професійного вбивці".

Теорії змови та наркотики: що поліція дізналася про вбивцю

Поліція заявила, що Маркус Монзо пережив "психотичний епізод" після вживання канабісу. За словами прокурорів, він намагався "вбити якнайбільше людей", а перед цим зняв шкіру з власного кота на ім’я Візард і розчленував його.

Прокурори також встановили, що активність Монзо в соцмережах свідчить про його зацікавлення "насильством, ультраправим екстремізмом і теоріями змови" (зокрема, він поширював дезінформацію про вакцини).

Також Монзо вірить у "теорію пласкої Землі", вважає теракт 11 вересня "змовою" та практикує вживання власної сечі.

Злочинець розповів, що сформував такі погляди після "духовної подорожі" в Індію, де він вживав галюциногенну аяуаску та регулярно курив марихуану.

На допиті він плакав і запевняв, що не мав наміру нікого вбивати, а мечі нібито придбав для декору.

За його словами, голос у голові наказав йому вбити кота і з’їсти його, щоб "повернути втрачену енергію". Тварину він убив, але не з’їв. Після цього відчув, що наближається кінець світу, злякався і почав нападати з мечем на випадкових людей.

Як проходив суд

Під час розгляду справи присяжним показали відео з камер спостереження, на яких чутно крики та видно, як Монзо на великій швидкості врізається у людей і завдає ударів мечем.

Пан Івуле, один із постраждалих, сказав у суді: "Я думав, що помираю. Я бачив, як з моєї шиї тече кров".

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві, трьох замахах, навмисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, незаконному проникненні та незаконному зберіганні холодної зброї. Він має відбути щонайменше 40 років за ґратами.

З урахуванням уже проведеного часу в тюрмі, Монзо має відсидіти ще мінімум 38 років і 309 днів.

"Я дуже добре усвідомлюю, що жоден вирок, який я винесу, не зможе навіть наблизитись до того, аби зменшити горе родини Даніеля", – сказав суддя Беннатан.

Останнє слово на засіданні виголосили батьки хлопця: доктор Ебенезер Анджорін і Ґрейс Анджорін.

Батько Даніеля розповів, що хлопчик захоплювався спортом і "мав великий потенціал", був обдарованим учнем, добрим і великодушним хлопчиком.

"Ми більше ніколи не побачимо, як він одружиться чи матиме дітей. Усе, на що сподіваються батьки для своїх дітей. Усі ці надії й мрії були жорстоко відібрані в нас через зловісні дії Маркуса Монзо.

Це був найжахливіший досвід у нашому житті – пережити втрату дитини таким жорстоким і звірячим способом. Жодна сім’я не повинна проходити через таке", – сказав батько.

Родина подякувала поліції, прокурорам і "всім, хто невтомно працював задля встановлення правди".

"Жодне рішення чи вирок не поверне нашого сина Даніеля, якого ми так любили. Але ми вдячні, що справедливість було відновлено (…)

Ми вшановуватимемо пам’ять Даніеля не в тіні трагедії, а через любов і радість, які він приносив нам і всім, хто його знав", – сказали Анджоріни.