На Хмельниччині судили чоловіка, який ґвалтував доньку з 5-річного віку

Про злочин дізналась лікарка, яка оглянула дитину

На Хмельниччині до довічного ув’язнення засудили 38-річного чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над власною донькою, відколи їй виповнилось 5 років.

Про вирок у справі повідомила пресслужба прокуратури Хмельниччини.

Слідство встановило, що вперше чоловік зґвалтував дитину в жовтні 2023 року.

"Про злочин стало відомо від лікаря, яка оглянула дівчинку. Зі слів малолітньої, це почалося ще з 5-річного віку", – йдеться у повідомленні.

Зловмисник спеціально підбирав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини.

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У прокуратурі додають, що під час розгляду справи в суді чоловік лише частково визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні двох статей Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 152 (сексуальне насильство щодо малолітньої особи) та ч.4 ст. 153 (зґвалтування малолітньої). Йому призначили довічне ув’язнення.

Окрім цього, інформацію про нього постановили включити до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (так званий "реєстр педофілів").

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засудили місцевого жителя, який вчиняв сексуальне насильство щодо малолітніх дітей – на момент вчинення злочину дівчаткам було 7 та 8 років.