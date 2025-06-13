На Дніпропетровщині засудили 77-річного чоловіка, який ґвалтував дівчаток 7 та 8 років

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засудили місцевого жителя, який вчиняв сексуальне насильство щодо малолітніх дітей – на момент вчинення злочину дівчаткам було 7 та 8 років.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році чоловік проживав разом зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли матері не було вдома, мешканець Дніпропетровщини користувався її безпорадним станом та неодноразово ґвалтував дівчинку.

"Засуджений також вчинив дії сексуального характеру стосовно 8-річної подруги дівчинки, яка прийшла в гості. Дитина одразу розповіла про це батькам, які викликали поліцію", – розповіли у прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" у Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що на момент вчинення злочину чоловікові було 74 роки. Зараз йому виповнилось 77.

РЕКЛАМА:

Під час судового засідання зловмисник не визнав своєї провини.

Його визнали винним у зґвалтуванні та вчиненні сексуального насильства щодо малолітніх дітей (частина 4 статті 152 та частина 6 статті 153 Кримінального кодексу України).

Засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

Відомості про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, на Сумщині засудили чоловіка, який систематично ґвалтував свою малолітню падчерку та її подругу.