"Може бути гігантська ртутна бомба": науковці б’ють на сполох через танення мерзлоти в Арктиці

Танення вічної мерзлоти в Арктиці вивільняє токсичну ртуть у водну систему та потенційно здатне вплинути на харчові ланцюги.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Environmental Research Letters, повідомляє ABC News.

У його ході група науковців з Університету Південної Каліфорнії вивчала перенесення осаду в річці Юкон (Аляска). Вони проаналізували вміст ртуті у відкладеннях на берегах річок і піщаних косах у глибших шарах ґрунту.

Спостереження показали: у ході того, як річка протікає на захід через Аляску до Берингового моря, розмивається вічна мерзлота. Вчені вважають: при цьому у воду потрапляє осад із ртуттю, яка могла накопичуватися протягом тисячоліть.

"В Арктиці може бути гігантська ртутна бомба, яка чекає часу свого вибуху", – сказав Джош Вест, професор наук про Землю та вивчення навколишнього середовища в Коледжі літератури, мистецтв і наук імені Дани і Девіда Дорнсайф (США).

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Вони також використовували дані дистанційного зондування із супутників, щоб відстежити те, з якою швидкістю змінюється русло річки Юкон. Ці дані допомогли встановити, що насичені ртуттю відкладення розмиваються з берегів річки та відкладаються вздовж піщаних кос.

Дослідники вважають, що викиди токсичного металу у воді можуть становити загрозу довкіллю та "серйозну небезпеку" для харчових ланцюгів і здоров’я щонайменше п’яти мільйонів людей, які живуть в Арктиці.

Водночас, на їхню думку, вплив на здоров’я місцевих не відбуватиметься через вживання власне води. Натомість довгострокові наслідки можуть бути руйнівними для арктичних громад, які залежать від полювання та риболовлі, вважають дослідники.

"Здебільшого вплив ртуті на людину відбувається через дієту", – пояснив Джош Вест.

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Очікується, що негативний вплив ртуті з часом може посилитися, оскільки метал надалі буде накопичуватися в харчовому ланцюзі, зокрема в рибі та дичині.

"Десятиліття впливу, особливо із більшим вивільнення кількості ртуті, можуть завдати величезної шкоди довкіллю та здоров’ю людей, які живуть у цих районах", – додала докторантка Коледжу літератури, мистецтв і наук імені Дани і Девіда Дорнсайф і співавторка дослідження Ізабель Сміт.

За словами дослідників, уповільнити шкідливі наслідки вивільнення ртуті можуть заходи із призупинення темпів зміни клімату.

Надалі автори дослідження планують продовжувати аналіз, аби окреслити обсяги проблеми.

Раніше ми розповідали про разючу зміну забарвлення водойм у віддалених регіонах Аляски, де воно набуло іржаво-помаранчевого кольору. Дослідники вважають, що причиною цього стала зміна клімату.